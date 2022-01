Andrea Lo Cicero: dalla carriera rugbistica al mondo dello spettacolo, vita e carriera dell’atleta

Chi è

Andrea Lo Cicero è un ex rugbista a 15 di 45 anni. Dopo il ritiro dal rugby si è fatto apprezzare in TV come conduttore di alcuni programmi di cucina e non solo.

Negli ultimi anni, dopo il ritiro dall’attività professionistica, il pubblico ha conosciuto Lo Cicero per aver condotto Giardini da incubo su Sky dal 2014 al 2017. A partire dal 2018 ha preso parte a programmi come Celebrity Masterchef, La Prova del Cuoco e, sul canale televisivo Gambero Rosso, L’erba del Barone, un programma gastronomico.

Andrea Lo Cicero: la carriera rugbistica

Andrea Lo Cicero nasce a Catania il 7 maggio 1976 e ha attualmente 45 anni.

Viene soprannominato “Barone” a causa delle ascendenze nobiliari che la famiglia vantava. Lo Cicero inizia a giocare a rugby grazie a Pippo Puglisi, insegnante di educazione fisica e fratello di Nino Puglisi, giocatore della nazionale negli anni Settanta e allenatore. Esordisce in campionato con gli Amatori Catania nel 1995, e rimane con il club etneo fino al 1997. Successivamente si trasferisce prima a Bologna, poi a Rovigo e a Roma. Dopo una breve parentesi in Francia al Tolosa torna in Italia alla S.S. Lazio dove ricopre il ruolo di allenatore e giocatore. Nel 2004 cambia ancora e viene ingaggiato a L’Aquila; mentre nel 2007 torna in Francia al club parigino Racing Metrò 92 dove gioca fino al 2013, anno del suo ritiro.

Lo Cicero durante la sua carriera vanta anche 103 presenze nella nazionale italiana, con la quale ha partecipato a quattro edizioni della Coppa del Mondo di rugby.

Andrea Lo Cicero: la vita dopo il ritiro dall’attività agonistica

Dopo il ritiro dal rugby nel 2013 per Lo Cicero inizia una nuova carriera da personaggio del mondo dello spettacolo, in particolare come conduttore televisivo. Conduce per tre anni “Giardini da incubo” dal 2014 al 2017 su Sky, un programma in cui insegnava a curare e ridare vita a giardini abbandonati.

In seguito nel 2018, dato il suo noto amore per la cucina, prende parte alla seconda edizione di “Celebrity Masterchef”. Sempre nello stesso anno, anche alla trasmissione “La Prova del Cuoco” condotto da Elisa Isoardi. Dal 2020 conduce il programma televisivo “L’erba del Barone”, dove spiega al pubblico come utilizzare al meglio le erbe aromatiche in cucina.

Lo Cicero possiede inoltre un’azienda agricola, “I Scecchi”, dove alleva asini che vengono in parte adottati per l’onoterapia, un particolare tipo di pet therapy.

In questo percorso lo accompagna la sua fidanzata Roberta Di Fiore, con cui ha una relazione duratura sin dal 2013 e dalla quale ha avuto un figlio, nato nel 2019.