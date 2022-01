Chi è Martina Hamdy: vita privata e carriera della meteorina concorrente di Back to School

Chi è

Martina Hamdy è un ex concorrente del Grande Fratello Vip dell’edizione del 2018 e attuale meteorina di Mediaset. Il suo nome fa parte della lista di 25 vip protagonisti di Back to School, il nuovo reality di Italia Uno condotto da Nicola Savino. Insieme ai suoi compagni di avventura, sarà messa alla prova per superare l’esame di quinta elementare.

Chi è Martina Hamdy: origini e istruzione

Martina Hamdy è nata a Sesto San Giovanni (Milano) il 13 gennaio 1994 sotto il segno del Capricorno, ad oggi ha 28 anni. Ha padre egiziano e madre italiana e a comporre la sua famiglia c’è anche sua sorella alla quale è molto legata.

Prima di diventare modella, Martina ha frequentato l’Istituto d’Arte e si è poi iscritta alla Facoltà di Architettura, proseguendo gli studi parallelamente alle prime esperienze sulle passerelle.

La carriera di Martina Hamdy: opinionista, concorrente del GF Vip e meteorina

Il primo tentativo di Martina di entrare a far parte del mondo dello spettacolo nel 2012, grazie al programma Veline, ma purtroppo è stata eliminata. Nonostante la sua prima avventura nel mondo dello spettacolo non sia stata soddisfacente, è poi riuscita a trovare il suo posto in tv, venendo scelta come opinionista di diversi programmi, tra cui Mai dire mondiali della Gialappa’s Band e Tiki Taka, il programma Mediaset condotto da Pierluigi Pardo.

Queste prime esperienze come opinionista sono poi state seguite da diverse parti nelle fiction Mediaset. Nel 2018 è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip, concludendo la sua esperienza poche settimane dopo il suo ingresso.

Oggi Martina è una meteorina del TG4.

Vita privata di Martina Hamdy: fidanzato e flirt con Sfera Ebbasta

La vita sentimentale della modella è un vero e proprio mistero. In una vecchia intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Martina aveva però dichiarato di essere impegnata.

Non appare nulla neanche dalla sua pagina Instagram. In passato le è stata attribuita una relazione con Bruno-Odd, un designer d’abbigliamento. Mentre è stata paparazzata in compagnia del noto trapper Sfera Ebbasta, ma non si sa nulla riguardo al loro tipo di relazione.