Festival, il sindaco di Sanremo: “Avere il 100% del pubblico è un messaggio molto importante”

Il conto alla rovescia è già iniziato. Manca pochissimo alla prossima edizione del Festival di Sanremo, condotta dall’ormai veterano Amadeus, anche quest’anno presentatore e direttore creativo. Sanremo, dal canto suo, si sta preparando per l’evento più atteso dell’anno: il Festival della canzone italiana.

Sanremo, parla il sindaco Biancheri: “C’è una ripartenza”

Il sindaco Alberto Biancheri è intervenuto a Non stop news, su RTL 102.5, ed ha detto: “Un festival della ripartenza. La mia speranza è tornare alla normalità. Su 130 ricoveri all’ospedale di Sanremo non c’è ricoverato nessuno che ha fatto la terza dose”.



Il sindaco di Sanremo ha raccontato come la città si sta preparando all’evento: “Stiamo lavorando, vi aspettiamo. Riflettevo in questi giorni con Amadeus sul fatto che abbiamo fatto tre Festival uno diverso dall’altro. Nel 2020 straordinario, rivoluzionario, con fiumi di gente. Lo scorso anno il teatro era vuoto, una città ferma”. Nel 2022, spiega il sindaco, ci si aspetta una nuova partenza: “Quest’anno c’è una ripartenza, il teatro pieno, non è come il 2020 ma sicuramente è un Festival della ripresa”.

Festival, misure di sicurezza e Covid: come proteggere Sanremo

Un altro fondamentale aspetto che a quanto pare è stato molto curato nella gestione cittadina e del Festival è stata la sicurezza e la tutela della salute pubblica.

La pandemia non è un problema risolto e, in occasione di un grande evento come il Festival di Sanremo, diventa fondamentale rispettare certe regole.

“È un Festival della ripartenza ma c’è sempre molta attenzione su quello che sta succedendo fuori e dentro i nostri ospedali Stamattina leggevo che su 130 ricoveri dell’ospedale di Sanremo non c’è ricoverato nessuno che ha già fatto la terza dose, questo mi ha dato una grande gioia”. Il sindaco ha poi aggiunto quanto sia importante il ruolo del vaccino: “Chi si vaccina corre minor rischio rispetto ad altri.

Il vaccino, nostro alleato, ci darà una grande mano. Saranno monitorati tutti gli assembramenti, le forze dell’ordine controlleranno insieme ai nostri volontari, così come ci sarà una grande attenzione per le entrate e le uscite del teatro per tenere il pubblico in ordine.

Immagino che ci sarà molta gente, gli alberghi sono pieni ma non ci saranno fiumi di gente. Sicuramente meno del 2020”, racconta.

Vaccino, fondamentale per proteggersi e proteggere

Non mancheranno, inoltre, alcune misure straordinarie pensate proprio per il festival di Sanremo: “Sicuramente il protocollo RAI è molto severo.

Io stesso per entrare nel casinò o nell’Ariston, nonostante abbia tre dosi di vaccino, ogni 72 ore faccio un tampone. Già questa è una misura importante. Anche i giornalisti che frequenteranno la sala stampa dovranno essere tamponati. Non ci saranno ordinanze specifiche, ma ci saranno nei pressi dell’Ariston per gli assembramenti. C’è l’obbligo della mascherina FFP2. Non ci sono misure straordinarie, ci si raccomanda di vaccinarsi”, dice.