Gemma Galgani non riesce a trattenere le lacrime a Uomini e Donne. Tina Cipollari sbotta: “Ma tu sei pazza”

Uomini e Donne

Gemma Galgani è stata protagonista assoluta della puntata del 26 gennaio di Uomini e Donne. La Dama torinese ha ricevuto una delusione da Massimiliano, che le ha detto chiaramente di non voler avere una storia con lei. Alla notizia, però, Gemma Galgani ha reagito scoppiando a piangere.

Gli opinionisti hanno attaccato duramente questo suo atteggiamento.

Gemma Galgani in lacrime per Massimiliano a Uomini e Donne

Possibile che Gemma Galgani possa ancora stupire dopo oltre un decennio di presenza a Uomini e Donne? Si lo può fare e oggi ne abbiamo avuto la prova. Nella puntata del 26 gennaio, infatti, la Dama torinese ha avuto un atteggiamento che va oltre i suoi soliti teatrini.

Se si tratta di verità c’è da spaventarsi, se recita, comunque sceglie copioni senza un filo logico.

Praticamente Gemma Galgani ha passato la puntata in lacrime per Massimiliano. Si tratta di un nuovo Cavaliere che ha visto solo due volte, come sottolineato da Tina Cipollari: “Sta piangendo, ma vi rendete conto?… Neanche 24 ore… Già soffre per quest’uomo… Io sono perfida, ma tu sei pazza… Piange per un uomo che sa a malapena come si chiama“.

E, stavolta, la ragione l’opinionista ce l’ha da vendere. Come ci si può disperare così tanto per una persona praticamente mai vista?

Non è possibile e, a Uomini e Donne, non possono farcelo passare per normalità.

Gemma Galgani gelosa di Nadia a Uomini e Donne

Ma se le lacrime non bastassero, Gemma Galgani ha avuto un altro atteggiamento illogico. Quando la Dama ha appreso che Massimiliano è, invece, interessato a Nadia, Gemma Galgani ha cominciato ad attaccarla. Un modo di comportarsi solitamente di chi ha un altro tipo di legame, più importante, come sottolineato da Gianni Sperti: “Mica è tuo marito“.

Ma Gemma Galgani ha continuato imperterrita a disperarsi, asserendo anche che il Cavaliere l’avesse inviata a cena fuori.

Circostanza da lui smentita: “Io ti ho invitato a cena stasera? Non me ne sono accorto“. Un insieme di brutte figure, coronato dall’attacco della rivale: “Scusa ma che hai il monopolio sulle persone?“.

Tina Cipollari ha chiosato senza mezza termini: “Storie sempre a senso unico… ma vuoi aspettare? Come un fiume in piena… Tu non gli piacevi comunque… Non mi sono prostrata come hai fatto tu… Non sono mai stata lo zerbino di un uomo e non lo sarò mai“.