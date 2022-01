Guenda Goria chiede di eliminare Soleil Sorge dal GF Vip, interviene Alex Belli e la difende

Grande Fratello

Giunti nelle fasi finali della sesta edizione del Grande Fratello Vip, il programma condotto da Alfonso Signorini, l’attenzione del pubblico è ancora alta. Alcuni VIP della casa, infatti, tramite alcune dinamiche scaturitesi, riescono facilmente ad attirare l’attenzione su di sé. In particolare, tra i personaggi più discussi di questa edizione troviamo Soleil Sorge e, l’ormai ex concorrente, Alex Belli. Proprio di recente ci sarebbe stata una vicenda legata a questi due VIP, e non solo.

Guenda Goria chiede l’eliminazione di Soleil

Secondo il sito comingsoon, qualche giorno fa, ci sarebbe stata un’interessante vicenda che ha coinvolto Guenda Goria, attrice e figlia di Amedeo e di Maria Teresa Ruta, protagonista del Gf Vip 2020.

Di fatto, Guenda, attraverso i social, si sarebbe appellata al pubblico in favore dell’eliminazione di Soleil Sorge, in modo da salvare l’attore, celebre per il ruolo di Sandokan, Kabir Bedi. “Votate tutti Kabir, così almeno uscirà dal GF Soleil“: sarebbero queste le parole utilizzate dall’ex gieffina. Il pubblico, però, è rimasto particolarmente colpito dalla vicenda poiché la storia sarebbe stata pubblicata sul profilo Instagram di Alex Belli, invischiato in un triangolo amoroso proprio con Soleil e Delia Duran.

L’ex attore di Centovetrine, infatti, si trovava in compagnia proprio di Guenda Goria.

Alex Belli difende Soleil Sorge

La vicenda non è passata inosservata agli occhi dei fan agguerriti di Soleil Sorge, e le loro reazioni infastidite non sono tardate ad arrivare. In molti, infatti, si sono scagliati contro Guenda Goria, prendendosela in particolare, però, proprio con Alex Belli.

Secondo molti sui social, in effetti, l’attore sarebbe particolarmente incoerente nei confronti di Soleil, dapprima sostenendola e confortandola in varie occasioni, per poi desiderare la sua eliminazione.

A tali accuse, l’attore ha cercato di difendersi, rimediando alla svista. Alex, infatti, avrebbe pubblicato una storia in cui dimostra di aver salvato Soleil sull’ app Mediaset. Precisando che, nonostante il parere della sua amica Guenda, sostiene Soleil e non certo Kabir, come riportato da Biccy: “Cara Guenda la mia scelta è quella di salvare Soleil”.