Man On Fire – Il fuoco della vendetta: il cast e la trama del film con Denzel Washington

Mercoledì 26 gennaio 2022 in prima serata su Rai2 ritorna in onda l’apprezzato film action con Denzel Washington. A partire dalle ore 21:20 circa l’ex agente della C.I.A. John Creasy farà compagnia al pubblico del canale con la sua storia fatta di rinascita dopo un periodo molto buio della sua vita. L’uomo avrà infatti la possibilità di rifarsi grazie ad un vecchio amico che gli propone di tornare in pista con un lavoro di guardia del corpo ad una bambina di una famiglia messicana. Scopri la trama completa, il cast e le curiosità del film Man On Fire – Il fuoco della vendetta in onda oggi su Rai2.

Man On Fire – Il fuoco della vendetta: il cast e le curiosità della pellicola

Man on Fire – Il fuoco della vendetta (Man on Fire) è un film del 2004 diretto da Tony Scott, regista britannico di successo conosciuto in tutto il mondo grazie ai film di successo come Top Gun, Beverly Hills Cop II – Un piedipiatti a Beverly Hills II, Una vita al massimo, L’ultimo boy scout – Missione: sopravvivere e Nemico pubblico.

La pellicola in onda su Rai2 è il remake di Kidnapping – Pericolo in agguato (1987) con entrambi i lavori che sono basati su un romanzo di A.J. Quinnell. Il protagonista del film è Denzel Washington, con i conosciuti Christopher Walken e la brava Dakota Fanning a fargli da coprotagonisti.

Completano poi il cast gli interpreti Radha Mitchell, Marc Anthony, Rachel Ticotin, Giancarlo Giannini, Mickey Rourke, Jesús Ochoa, Angelina Peláez, Gustavo Sánchez Parra, Gero Camilo, Rosa Maria Hernandez, Heriberto Del Castillo, Mario Zaragoza ed Javier Torres Zaragoza, Iztel Navarro Vazquez, Esteban De La Trinidad.

Man On Fire – Il fuoco della vendetta: la trama

John Creasy è un ex agente della CIA che sta vivendo un momentaccio dopo aver appeso la pistola al chiodo.

Per spezzare il vortice di negatività nel quale è caduto l’amico di John dal nome Paul deciderà di chiedere una mano proprio all’ex agente, chiedendogli di diventare una guardia del corpo.

Il suo compito sarà quello di proteggere una ricca famiglia messicana dal rischio che qualcuno li possa rapire e dopo molte titubanze Creasy accetta, stringengo un rapporto speciale con la piccola figlia della coppia dal nome di Pita. John dovrà salvare proprio la piccola dopo il suo rapimento mettendo in atto una grande vendetta contro la potente organizzazione criminale che messo a segno il colpo.