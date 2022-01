Il Disertore: la pellicola in onda in prima serata su Rai3 nella Giornata della Memoria

TV e Spettacolo

In occasione della Giornata Mondiale della Memoria la scelta di Rai3 per la sua prima serata è il toccante film Il Disertore. La pellicola a partire dalle ore 21:10 racconta la storia del soldato della Wehrmacht di nome Walter Proska che partito per il fronte nell’ultima estate della Seconda Guerra Mondiale si imbatte in Wanda, una prigioniera che lui stesso dovrebbe scortare per portarla ad un campo di concentramento. Scopri la trama, il cast e le curiosità de Il Disertore in onda su Rai3 giovedì 27 gennaio 2022 a partire dalle ore 21:10 circa.

Il Disertore: le curiosità ed il cast del film

Il Disertore è un film di genere drammatico ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale uscito nel 2020 e diretto da Florian Gallenberger, regista tedesco che con il cortometraggio Quiero ser, in cui è raccontata la storia di due fratelli orfani che vivono per le strade di Città del Messico, ha vinto il Premio Oscar per il miglior cortometraggio durante la premiazione del 2001.

Gli interpreti principali della pellicola di stampo storico sono gli attori Jannis Niewöhner e Malgorzata Mikolajczak. che interpretano per l’appunto i due protagonisti Walter e Wanda. Completano il cast anche Rainer Bock, Sebastian Urzendowsky e Katharina Schüttler.

Il Disertore: la trama della pellicola

Il soldato della Wehrmacht di nome Walter Proska nell’estate del 1944 è costretto a partire per il fronte orientale nella fase calda del secondo conflitto mondiale.

Il suo compito è quello di scortare il trasporto di alcuni prigionieri tra i quali figura una ragazza che colpisce subito la sua attenzione.

Tra Walter e Wanda sembra scoppiare la scintilla mentre il ragazzo si trova sui vagoni dove la giovane è prigioniera ma proprio durante il viaggio il treno viene attaccato. I vagoni vengono infatti fatti deragliare dai partigiani che liberano tutti i prigionieri.

Walter sarà così assegnato ad un’altra unità e non sa se potrà mai più rivedere la sua amata Wanda.