Ana Mena verso il Festival di Sanremo 2022: “Basta polemiche, voglio omaggiare l’Italia”

Ana Mena è l’artista donna più giovane a calcare il palco del Teatro Ariston in occasione della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. L’artista spagnola sarà in gara con il brano Duecentomila ore, il primo inedito totalmente in italiano e cantato interamente da lei. Di fatto è la Regina dell’estate e dei featuring, contesa da Fred de Palma e più recentemente da Rocco Hunt. Quest’ultimo infatti è autore di questo brano insieme a Federica Abbate e Zef. Ad appena 24 anni Ana Mena vanta numeri da record con 36 dischi di PLATINO, 2 dischi d’ORO, oltre 5 milioni e mezzo di ascoltatori mensili su Spotify e oltre 1 miliardo e mezzo di views totali su YouTube.

“Da sempre mia madre mi ha trasmesso la passione per il flamenco. Mio padre invece per la musica italiana d’autore: a casa nostra ascoltavamo dai Matia Bazar ai Ricchi e Poveri passando per Mina” racconta Ana Mena in conferenza stampa.

Ana Mena e la cover al Festival di Sanremo

In occasione della serata cover l’artista porterà sul palco un medley in compagnia di Rocco Hunt. I brani scelti sono Il mondo (interpretato da Ana Mena), Figli delle stelle (solo Rocco Hunt) e per concludere Se mi lasci non vale cantata da entrambi. La scelta di quest’ultimo brano non è casuale: “Julio Iglesias presentò questo brano a Sanremo nel 1976.

Anche lui è un volto del mio Paese ma profondamente grato all’Italia” sottolinea Ana Mena.

La polemica sulla partecipazione e l’amore per l’Italia

Ovviamente si è dovuto parlare anche della polemica degli ultimi mesi: la partecipazione di Ana Mena al Festival della canzone italiana. Va ricordato infatti che non è una novità per Sanremo avere in gara un’artista straniero. Il regolamento infatti è preciso in merito: per partecipare è necessario che la canzone sia interamente in lingua italiana, non l’interprete.

La stessa Ana Mena ha voluto precisare che anche tutto il team di autori è interamente italiano: “Che problema c’è? Io non sono andata a leggere tutti quei commenti cattivi, sono voluta andare oltre. Ovvio, penso che quest’anno c’è pure Eurovision in Italia. Non so come potrebbe andare a Sanremo, però sarei la prima straniera a rappresentare l’Italia che amo profondamente, sfidando il mio Paese d’origine”. E aggiunge: “Noi stranieri amiamo il Festival di Sanremo, siete super seguiti e amati all’estero. Io amo l’Italia e spero che il brano possa piacervi. Avere il vostro appoggio sarebbe per me il più bel regalo”.

Lo scorso novembre Ana Mena ha fatto il suo ingresso sul mercato italiano in veste solista con il brano MÚSICA LIGÉRA, un’inedita versione in spagnolo del grande successo Musica Leggerissima, presentato proprio all’ultimo Festival di Sanremo da Colapesce Dimartino e diventato uno dei brani più ascoltati del 2021. In Spagna il brano ha raggiunto il primo posto su iTunes, il primo posto su Shazam per 40 giorni consecutivi, è stabile da diverse settimane in vetta alle classifiche airplay e sta scalando le classifiche di tutte le principali piattaforme digitali.

Ana Mena, tra musica e cinema

Ana Mena si sta affermando come una delle artiste più amate nella nuova scena pop e urban con un’importante allure internazionale grazie ai successi che sta ottenendo in America Latina, Francia e Italia, oltre che in Spagna.

Ed è proprio nel suo paese d’origine che si è affermata non solo come cantante ma anche come attrice, prima recitando in programmi di successo sul piccolo schermo con Marisol e poi conquistando anche il cinema dove ha debuttato con una parte nel film La pelle che abito di Pedro Almodóvar, insieme ad Antonio Banderas. Progetti in arrivo? “Quest’anno debutto per la prima volta su Netflix con la serie Bienvenidos a Eden, arriverà presto anche qui in Italia.

Spero proprio di poter lavorare presto per una serie tv qui da voi”.

E per quanto riguarda la musica? L’artista sta lavorando a due progetti discografici: uno in spagnolo e uno in italiano. Quest’ultimo vedrà la luce entro la fine dell’anno, un percorso maturo e introspettivo che porteranno il pubblico italiano a conoscere una nuova Ana mena.

“Vaccinatevi al più presto, è importante”

La conferenza si conclude con l’invito della popstar nel vaccinarsi, per uscire il prima possibile da questa emergenza: “Per uscire al più presto possibile da questa situazione dobbiamo vaccinarci subito. Anche in Spagna ci sono ancora parecchie persone scettiche, ma ormai è stato dimostrato che la situazione con i vaccini migliora. Pensate che mio papà non potrà essere con me a Sanremo e dovrà seguirmi dalla Spagna proprio per questa emergenza”.

Photo credits immagine in evidenza: Attilio Cusani