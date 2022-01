Barù contro Nathaly Caldonazzo, retroscena al Grande Fratello Vip: “Mi hai ficcato una bottiglia nel sedere”

Grande Fratello

Durante un battibecco tra Barù e Nathaly Caldonazzo spunta un retroscena che scatena le risate, in studio e in salone. Al GF Vip la rivelazione del concorrente è spiazzante.

Barù è finito nel mirino di alcune donne della Casa del Grande Fratello Vip per alcuni atteggiamenti considerati sgradevoli. Tra frecciatine e aspri commenti, il food influencer è al centro delle polemiche e, nella diretta di questa sera, viene criticato in particolare da Nathaly Caldonazzo. Tuttavia, nel corso di un breve battibecco in salone, l’inquilino si lascia sfuggire un retroscena: risate in studio.

Nathaly Caldonazzo critica su Barù: “Modo di fare sgradevole“

Un vortice di polemiche si è scagliato su Barù, uno degli ultimi ingressi nella Casa del Grande Fratello Vip. Il food influencer e nipote di Costantino della Gherardesca è stato criticato negli ultimi giorni per alcuni atteggiamenti e commenti, considerati sgradevoli da diverse donne della Casa.

Da Miriana Trevisan a Nathaly Caldonazzo, sino a Manila Nazzaro, numerose concorrenti hanno preso le distanze da alcuni suoi commenti sull’aspetto fisico e caratteriale delle donne della Casa.

In particolare è Nathaly Caldonazzo ad essere stata ferita da alcuni suoi commenti, e lo ribadisce nella puntata di questa sera. “Ha un modo di fare sgradevole con noi donne. Ci dice cose brutte e senza pietà, ci offende” il pensiero della concorrente.

Una clip in particolare ripropone i commenti più criticati di Barù, che ancora non ha preso una seria posizione circa un eventuale interessa per Jessica Selassié.

Barù: il retroscena che scatena le risate generali

Al termine della clip, sentitosi preso di mira, Barù avanza le proprie scuse prendendosi le sue responsabilità. E, in particolare, spiega come il suo fare scanzonato sia dovuto al clima libero in cui è cresciuto in famiglia: “Prendo le mie responsabilità. Il mio problema è che sono cresciuto in una famiglia con donne forti, la sessualità era libera e ogni battuta era accettata“.

Tuttavia tale giustificazione provoca la reazione della Caldonazzo, che ribadisce di non aver mai provato interesse per lui né di avergli mai dato dimostrazione di ciò: “Non ti ho mai dato adito di essere arrapata“.

E, rispondendo a Nathaly, Barù si lascia scappare un retroscena: “No, però mi hai ficcato una bottiglia nel sedere una sera“. Una rivelazione che ha scatenato le risate in salone e in studio, con un Alfonso Signorini scioccato e desideroso di saperne di più. Nathaly Caldonazzo rivela che il suo sia stato un gesto di risposta a una provocazione del food influencer mentre svolgevano una partita di biliardo.

Seppure tra i due il clima in Casa sia rovente, il siparietto ha provocato le risate generali.