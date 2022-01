Grande Fratello Vip anticipazioni 28 gennaio: ci saranno due nuovi ingressi e una eliminazione. I nomi

Grande Fratello

Secondo appuntamento settimanale per il Grande Fratello Vip 6 nella prima serata di venerdì 28 gennaio 2022. Nelle ore che precedono la messa in onda il pubblico sarà ancora impegnato a decidere chi dovrà abbandonare la casa tra i nominati Federica Calemme, Barù e Nathaly Caldonazzo. A partire dalle ore 21:35 Alfonso Signorini conduce il trentottesimo appuntamento in compagnia di Sonia Bruganelli ed Adriana Volpe e tutti e tra si muoveranno nel commento delle dinamiche messe in scena dai vipponi rinchiusi in casa. Scopri le anticipazioni di tutti i temi di puntata in onda su Canale 5 tra scontri furiosi, nuovi ingressi e dolci sorprese.

GF Vip 6: chi sarà eliminato?

Su Canale 5 torna in onda il Grande Fratello Vip 6 con il suo trentottesimo appuntamento stagionale. Venerdì 28 gennaio 2022 a partire dalle ore 21:30 a muoversi tra le scottanti dinamiche della casa ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini, collegato dallo studio in compagnia di tutti gli ex inquilini tra i quali è data come certa la defezione di Alex Belli.

Il pubblico in queste ore sta continuando a scegliere chi eliminare tra i tre nominati Federica Calemme, Barù e Nathaly Caldonazzo, con il più nobile dei tre che appare con un piede fuori dalla casa e chissà se riuscirà a portare a termine una rimonta che dopo gli scontri delle ultime ore appare molto difficoltosa.

Le anticipazioni della puntata: i due nuovi ingressi nella casa e la dolce sorpresa per Soleil

Ad animare la puntata saranno ancora una volta i vipponi chiusi nella casa più spiata d’Italia con Soleil Sorge che ancora una volta la farà da padrona.

L’influencer italoamericana sarà protagonista di una dolce sorpresa visto che dopo più di 4 mesi riuscirà ad abbracciare il suo amato cagnetto Simba ma solo dopo aver affrontato in un faccia a faccia l’ex amica Manila Nazzaro, con la quale non c’è più rapporto dopo che la Miss Italia si è avvicinata sempre più a Delia Duran.

Durante la puntata faranno poi il loro ingresso in casa due nuovi belli: stiamo parlando di Gianluca Costantino e Antonio Medugno. Come la prenderanno gli altri inquilini?