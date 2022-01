“Sei tu nel video?” il messaggio su Messenger di Facebook che nasconde un pericolo: come difendersi

Cronaca Italia

La domanda di un nostro contatto "sei tu nel video?" in realtà nasconde un virus. Ecco come funziona questo tipo di messaggio e cosa bisogna fare se lo si riceve.

Negli ultimi giorni sta tornando a diffondersi un vecchio virus inviato tramite l’applicazione Messenger. Si presenta come un’innocua domanda inviata da un contatto: “Sei tu nel video?”. Ecco come occorre comportarsi quando si riceve questo messaggio.

“Sei tu nel video?”, cosa fare quando si riceve questo messaggio

L’applicazione di messaggistica di Facebook, Messenger, non è nuova a questo tipo di virus. Negli ultimi giorni sta tornando a diffondersi il messaggio “Sei tu nel video?” accompagnato da alcune emoticon che ridono e da un link. Questo tipo di messaggio può trarre in inganno perché viene inviato da un contatto di Facebook e dunque sembrerebbe proprio una domanda reale, capace di suscitare il dubbio nel destinatario.

In realtà, il virus è annidato proprio nel link, che non conduce a nessun video. Cliccando sul link, le persone presenti nella vostra lista degli amici riceveranno da voi un messaggio identico a questo. La soluzione più immediata è non aprire il link per nessuno motivo, eliminare il messaggio e avvertire immediatamente la persona che l’ha inviato. Cosa fare se invece la curiosità vi ha spinti a fare click?

Virus via Messenger, cosa bisogna fare se si apre il link

Se avete seguito il link infetto, dovreste accedere al vostro profilo Facebook da un altro dispositivo.

Può trattarsi di un pc, tablet o un altro smartphone, vostro o di un’altra persona, purché non sia stato attaccato dal virus. A questo punto dovreste cambiare le vostre credenziali di accesso al profilo.

È importante non effettuare questa procedura dal dispositivo con il quale avete aperto il link perché c’è la possibilità che il virus sia in grado di rubare anche le nuove credenziali. A questo punto potrebbe essere opportuno effettuare una scansione antivirus del dispositivo potenzialmente infetto.

Nei casi più estremi, può essere consigliato rivolgersi a un tecnico esperto per rimuovere qualsiasi infezione del proprio dispositivo. Questo tipo di procedura può essere suggerita anche ai contatti da cui si è ricevuto il link su Messenger e che potrebbero essere inconsapevoli di essersi imbattuti in un virus.