Tina Cipollari irriverente su Gemma Galgani: “Sapevo che suonava il piffero”, la reazione di Maria De Filippi

Uomini e Donne

A Uomini e Donne, nella puntata del 28 gennaio, è andata in onda la sfilata. Tina Cipollari non ha apprezzato Tina Cipollari e le ha fatto una battuta molto ironica.

Nella puntata del 28 gennaio di Uomini e Donne è andata in onda una nuova sfilata. L’esibizione di Gemma Galgani, però, non ha convinto Tina Cipollari, che l’ha attaccata in modo diretto. L’opinionista ha fatto anche una battuta irriverente alla Dama torinese, che ha fatto ridere Maria De Filippi.

Anche per Franco sono arrivate molte critiche da numerosi protagonisti del parterre di Uomini e Donne.

Tina Cipollari attacca Gemma Galgani a Uomini e Donne

Forse la redazione di Uomini e Donne è a corto di storie da raccontare, ma meglio per noi, perché hanno proposto di nuovo la sfilata. Il tema era di quelli che fanno scatenare le Dame: “Il titolo della sfilata è nell’arte della seduzione non ho rivali“.

Ma, in realtà, abbiamo visto ben poche esibizioni che onoravano questa tema.

La più deludente di tutti, a sorpresa, Gemma Galgani, che, solitamente, interpreta ogni tema in tono sensuale. Ma stavolta no, la Dama torinese ha scelto la sobrietà: “La seduzione sia dettata soprattutto dalla gestualità e da piccoli particolari”. Si è vestita completamente di nero e ha interpretato, secondo lei, Audrey Hepburn. Tina Cipollari non ha apprezzato: “Fuori tema, sembrava più una vedova che andava dietro al feretro del marito… Chi vuoi sedurre così?… Lugubre…Si contraddice anche nelle sfilate… Oggi guardate come si è vestita, l’altra settimana sdraiata sul biliardo“.

Anche Gianni Sperti non ha apprezzato: “Che tristezza però”.

Tina Cipollari ha fatto anche una battuta irriverente, visto che la Dama torinese suonava una chitarra: “Io sapevo che Gemma suonava il piffero”. Maria De Filippi è scoppiata a ridere: “Sei proprio cretina, la più stupida l’abbiamo trovata noi”.

Tina Cipollari contro Gemma Galgani e Franco

La sfilata, andata in onda a Uomini e Donne, nella puntata del 28 gennaio, è stata un po’ deludente.

Ma non per questo, meno ricca di polemiche. Mezzo studio ha attaccato Franco, un nuovo Cavaliere. Tra loro anche Tina Cipollari, che l’ha massacrato per tutta la puntata. Il povero malcapitato, in realtà, non ha combinato nulla di male. L’accusa era di dare dei voti molto scarsi, ma a Sara Zilli che mangia la mozzarella che valutazione vuoi dare?

Specialmente se la Dama fa mezz’ora di polemica su quanto sia impegnativo preparare la sfilata: “Sappi che per preparare questa sfilata, noi ci siamo impegnate tutte… Non puoi dire che stiamo scherzando e che stiamo giocando“. Dico, hai mangiato una mozzarella e accennato dei dubbi passi di danza.

Niente di più.

Franco ha sbottato: “Non avete capito niente della vita proprio“. Il Cavaliere ha proprio ragione.