A C’è posta per te la storia di Martina e Simone in crisi dopo il Covid-19: “Mai più dire che sei un fallito”

A C'è posta per Martina ha fatto una sorpresa al compagno Simone. La ragazza ha voluto infondergli fiducia, dopo la perdita del lavoro per il diffondersi del Covid-19.

Il 29 gennaio è andata in onda la quarta puntata di C’è posta per te, dell’edizione 2022. Anche quest’episodio è cominciato con una storia molto toccante. Protagonista del racconto, una coppia, Martina e Simone, che, anche se molto giovani, hanno già due bambine.

I due, però, vivono delle forti problematiche economiche. Simone ha perso il suo lavoro, dopo il diffondersi del Covid-19 e, vive, adesso, un periodo di sfiducia in sé stesso. Martina ha scritto a C’è posta per te per comunicare al marito tutto il suo amore e per dargli la forza di credere ancora nel futuro.

Ad aiutare la ragazza nel suo intento, Roberto Mancini, mito sportivo del compagno.

La storia di Martina e Simone a C’è posta per te

La prima storia, raccontata a C’è posta per te, nella puntata del 29 gennaio, è stata molto commovente. Martina ha inviato la speciale missiva del people show al compagno Simone.

Il messaggio che Martina ha voluto mandare al compagno era pieno d’ottimismo, per provare a risollevarlo dopo aver perso il lavoro: “Per dire al mio compagno, a Simone, che per me lui è l’uomo più importante della mia vita… Si sente un fallito quando per me è il mio campione… Fargli capire quanto lo amo“.

Maria De Filippi ha raccontato la storia dei due ragazzi, che sono diventati genitori molto giovani di Emma ed Erika.

Una bella famiglia, che però, comincia ad affrontare molti problemi di natura economica nel 2020: “Si deve scegliere tra pagare l’affitto e comprare le cose che servono… Arriva lo sfratto… Lui viene comunque licenziato… Rimane anche lei senza lavoro… Decide di andare a fare le pulizie“. Martina, da allora è l’unica a portare a casa lo stipendio, mentre Simone rimane a occuparsi delle bambine e della casa, ma non è felice: “In casa è bravissimo… Mammo perfetto… Ogni giorno che passa… Lui si mortifica sempre di più….

Si chiude in bagno e torna con gli occhi tutti lucidi“.

La lettera di Martina a Simone a C’è posta per te

Martina ha chiamato C’è posta per te per il compagno Simone. La lettera della ragazza era molto commovente e ha espresso tutto l’amore che lei prova per il padre delle sue figlie: “Sognavo di amare follemente e mi sono innamorata di te… Abbiamo due figlie stupende… Sognavo di renderti felice e, in questo, sento di aver fallito“.

Martina ha parlato anche del periodo difficile che stanno vivendo: “Per colpa del lavoro che manca… Ti vedo triste e io non ho voglia di vederti così… Tornerà tutto apposto… Amandoci, perché è questo quello che conta davvero… Io mi sento in colpa… Io insieme a te, tu insieme a me, perduti veramente, noi, non lo saremo mai“.

La ragazza ha voluto infondere fiducia al compagno: “Non è importante dove abitiamo, importa che noi quattro ci vogliamo bene… Non smettere di credere che cambierà… Le persone perbene come te, prima o poi, vengono premiate“. Martina ha chiesto una promessa a Simone: “Veramente orgogliosa di te, devi farmi una promessa: mai più dire che sei un fallito“.

Simone trova un lavoro a C’è posta per te, la sorpresa di Roberto Mancini

Martina ha inviato una lettera a Simone, attraverso C’è posta per te, per trasmettergli il suo amore e la fiducia nel futuro.

Per fare una bella sorpresa al marito, il compagno ha potuto incontrare anche Roberto Mancini. L’allenatore della Nazionale Italiana ha spinto Simone a non mollare: “Mi sembra una bella serata… Piano piano le cose vanno apposto… Bisogna sempre crederci, anche nei momenti più difficili“. L’allenatore ha sottolineato anche il valore di questo periodo passato dal ragazzo con le figlie: “Vedrai le tue bambine, quando saranno grandi, si ricorderanno anche di questo… Le cose non potranno che andare bene“.

Roberto Mancini ha portato vari regali alla coppia, ma, la redazione del people show ha anche trovato un datore di lavoro pronto a offrire un’occupazione a Simone. Il ragazzo ha aperto la busta, ringraziando e facendo la promessa richiesta da Martina: “Grazie di tutto, grazie di avermi fatto il regalo più bello della mia vita, che sono loro. Non finirò mai di ringraziarti. Ti prometto che non lo dico più“.