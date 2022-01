C’è posta per te, chi saranno i nuovi ospiti di Maria De Filippi nel quarto appuntamento di stagione

Programmi TV

Sabato 29 gennaio 2022 a partire dalle ore 21:30 su Canale5 tornano le emozioni e le toccanti storie dello storico show condotto da Maria De Filippi. La prima serata del canale propone il quarto appuntamento stagionale di C’è posta per te che continuerà il suo lungo viaggio nei sentimenti tra dolorosi addii, spontanei sorrisi e le inaspettate sorprese fatte dai nuovi ospiti della trasmissione. Ecco quello che vedremo questa sera su Canale5 a partire dalle ore 21:30 e chi saranno i due attesi ospiti della quarta puntata che si presteranno per delle emozionanti sorprese.

C’è posta per te: la quarta puntata della nuova stagione

Sabato 29 gennaio 2022 va in onda su Canale 5 una nuova puntata dell’amatissima C’è posta per te, il people show che si occupa di raccontare le storie di vita della gente che ha bisogno di ricucire con il passato o magari solo di dare una carezza a chi vuole bene.

Maria De Filippi sarà nuovamente al centro dello studio per il nuovo appuntamento di questa lunga 25esima edizione del programma, come sempre pronto ad offrire al pubblico tantissime nuove emozioni con le sue intense storie. Storie di lunghi e dolorosi addii o di inaspettati e voluti abbracci che saranno decisi solo dalla delicata scelta di aprire o chiudere l’iconica busta posta al centro dello studio.

C’è posta per te: gli ospiti della quarta puntata

Il quarto appuntamento della con la trasmissione si impreziosirà come sempre con la presenza di due amatissimi ospiti per offrire al pubblico una puntata imperdibile e ricca di emozioni. A prendere parte alla nuova puntata di C’è posta per te ci saranno due graditi ospiti come l’allenatore della Nazionale Italiana di Calcio Roberto Mancini, il commissario tecnico che ha nello scorso luglio ha fatto gioire una nazione intera, e l’attore e regista di cinema e fiction televisive Marco Bocci.