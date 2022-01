Fiorello è arrivato a Sanremo pronto per il Festival 2022: l’indiscrezione sulla sua presenza alla kermesse

TV e Spettacolo

Il Festival di Sanremo 2022 è pronto ad accogliere la spalla destra per eccellenza di Amadeus: stiamo parlando di Fiorello. Il comico è sbarcato nella città ligure in gran segreto, come annunciato dal profilo Instagram del settimanale Chi. E su Twitter circolano nell’ultima ora gli scatti rubati del suo approdo a Sanremo, camuffato con una parrucca ed un cappello di lana per non farsi riconoscere.

Fiorello sbarca a Sanremo: l’indiscrezione sulla sua partecipazione al Festival 2022

Fiorello al Festival di Sanremo 2022 sembra non essere più un’utopia. Dopo le voci circolanti negli ultimi mesi, la partecipazione dello showman siciliano al Teatro Ariston è ormai sempre più una certezza.

Ad annunciare la notizia dell’ultima ora è il profilo Instagram del settimanale Chi, che annuncia: “FIORELLO È ARRIVATO A SANREMO – Completamente coperto da maschera e cappello, Fiorello è appena arrivato a Sanremo, all’hotel Globo. Alloggerà per tutta la settimana nella camera di fronte a quella di Amadeus, come sempre“.

Resta il mistero circa il ruolo che andrà a ricoprire al fianco di Amadeus sul palco dell’Ariston. Esclusa sin da subito l’ipotesi di presenziare per tutte le serate della kermesse, Chi ipotizza una sua doppia partecipazione nella serata introduttiva e conclusiva più qualche frammentaria comparsa a sorpresa sul palco: “I suoi interventi al Festival saranno a sorpresa, si pensa alla serata d’apertura di martedì e a quella finale di sabato con altre incursioni durante la settimana“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)

Fiorello a Sanremo: l’immagine del suo arrivo e l’accoglienza di Amadeus

Ad avallare l’annuncio dell’ultima ora di Chi sono le immagini che in queste ore stanno circolando su Twitter.

Approdato a Sanremo, lo showman è stato fotografato coperto con un cappello di lana e una parrucca per non farsi riconoscere.

La coppia composta da Fiorello e Amadeus potrebbe così ricomporsi quest’anno, in quella che sarà la terza conduzione consecutiva del presentatore al timone della kermesse. Dopo aver fatto il pieno di ascolti nel corso dell’ultima edizione, il duo artistico è pronto a stupire e divertire con le loro gag e la loro complicità sul palco.