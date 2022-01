Il negozio che vende prodotti realizzati da disabili per riconoscere la loro professionalità

Good News

Si chiama Majerca e si trova a Tokyo il negozio che vende prodotti pensati e realizzati da persone con disabilità. Cinture, giocattoli, gioielli etc. per dare visibilità e indipendenza.

Un negozio, di nome Majerca, vende prodotti realizzati da lavoratori con disabilità. Si tratta di un’idea alternativa per dare visibilità alle competenze di persone diversamente abili e che permette loro di acquistare indipendenza, economica e non solo.

Il negozio che vende prodotti realizzati da disabili: di cosa si tratta

Si trova in un quartiere alla moda di Tokyo, Majerca è un outlet minimalista, fondato da Mitsuhiro Fujimoto. Il negozio è stato ideato per promuovere prodotti progettati e realizzati da persone con disabilità. Si tratta di ceramiche, gioielli, cinture, giocattoli e tanto altro ancora.

Questo progetto ha lo scopo di sensibilizzare ma soprattutto dare sfoggio e indipendenza lavorativa a tutte quelle persone diversamente abili in un Paese in cui la discriminazione è ancora tanta. Come riportato su Euronews, canale televisivo di informazione, lo stesso fondatore ha detto: “Il lavoro di queste persone e gli oggetti che creano hanno un grande valore, eppure loro restano invisibili. Io stesso in passato non li notavo”. L’iniziativa quindi è volta a eliminare la dannosa “invisibilizzazione” di molte persone dotate di competenze che raramente vengono riconosciute.

Prodotti realizzati da lavoratori disabili: l’esemplare iniziativa

Il Giappone rappresenterebbe un infausto esempio per quanto riguarda l’attenzione riposta nei confronti delle persone disabili.

Qui infatti la discriminazione sarebbe tanta. “Si tratta di una questione di principio, bisogna attribuirli il prezzo che meritano” afferma e sottolinea il fondatore Mitsuhiro Fujimoto, parlando dei prodotti venduti nel negozio. Del ricavato dalla vendita di questi prodotti il 60% spetta all’artigiano.

In un Paese come il Giappone le discriminazioni sarebbero molto forti. A quanto pare infatti le persone con disabilità, che ricevono dallo Stato dei sussidi, non avrebbero diritto a lavorare e guadagnarsi da sé uno stipendio.

Da ciò sarebbe conseguito l’obiettivo di dare finalmente un’indipendenza e visibilità a queste persone. Alcuni di loro non sono inoltre nuovi del mestiere ma sono dei veri e propri professionisti, con oltre decenni di esperienza. “Hanno imparato a tessere quando erano ancora bambini. Hanno così tanta esperienza che bisogna considerarli dei veri e propri artigiani” ha dichiarato un’impiegata del negozio.