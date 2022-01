Mara Venier malata preoccupa sui social con una foto: le condizioni di salute e la secca risposta all’utente

TV e Spettacolo

Mara Venier ha condiviso su Instagram uno scatto che la ritrae con sciarpa e berretto di lana, rassicurando i fan preoccupati per le sue condizioni di salute. Ma a catalizzare l’attenzione è stato il commento di un hater, che di fatto ironizzava sui vaccini contro il Covid, che ha provocato la reazione della ‘zia d’Italia’. Secca e pungente la risposta della Venier.

Mara Venier con sciarpa e berretto: le condizioni di salute della conduttrice

I social sono spesso teatro di emozioni positive, condivisione e scambio di opinioni tra personaggi pubblici e followers. Tuttavia è possibile incappare nei giudizi negativi degli haters, i cosiddetti “leoni da tastiera”, che prendono spesso di mira i Vip di casa nostra con commenti e risposte al veleno.

Ed è capitato, nelle scorse ore, anche a Mara Venier. La conduttrice ha condiviso sul proprio profilo Instagram, che è solita usare per comunicare con i propri followers, una foto che ha di fatto preoccupato il suo affezionato il pubblico. Lo scatto la ritrae con una sciarpa e un berretto di lana e una didascalia spiega il motivo: “A casa leggermente raffreddata. Fatti tamponi tutto negativo!!!!“.

La conduttrice, costretta a casa dal raffreddore ma non positiva al Covid, ha anche alleggerito l’annuncio con il divertente hashtag #befana.

La sua partecipazione a Domenica In nella puntata di domani sarebbe confermata, ma a catalizzare l’attenzione nelle ultime ore è stato un commento al veleno rivoltole contro da un hater.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Mara Venier contro l’hater: la secca risposta alla provocazione

Sotto il suo post Mara Venier ha ricevuto numerosi messaggi di affetto e di pronta guarigione, ma ha anche attratto a sé una frecciatina.

Un utente ha infatti commentato, in riferimento al vaccino contro il Covid-19: “Covid??? Evviva il siero sperimentale“.

E, in aggiunta, alcune faccine che ridono. Di pronta risposta la conduttrice ha preferito non aprire ulteriori polemiche, limitandosi a chiosare con un secco e perentorio “vaffa****o di cuore” con, in aggiunta, l’emoticon di un cuore rosso.

Una risposta che ha di fatto zittito l’utente e che ha fatto il pieno di like da parte dei suoi followers. Anche la pagina Trash Italiano ha ricondiviso nelle Instagram stories il breve scambio verbale tra conduttrice e utente, riportato anche da Il Fatto Quotidiano.