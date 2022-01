Million Day Estrazione 29 gennaio 2022 numeri vincenti di oggi: estrazione Million Day alle ore 19:00

Million Day

Continua l’ultimo weekend del mese di gennaio scandito dai concorsi del Million Day. Sabato 29 gennaio 2022 il gioco torna a fare compagnia agli attenti giocatori con i suoi ricchi premi a partire come sempre dalle ore 19:00, con gli appassionati pronti a cogliere l’occasione per assaltare il premio massimo da 1 milione di euro. Scopri la combinazione vincente di giornata che può essere consultata anche sul nostro giornale a partire da qualche minuto dopo le ore 19:00.

Million Day: continua la ricerca di nuovi milionari

Il Million Day continua a tenere compagnia ai suoi appassionati andando alla ricerca di nuovi milionari da premiare.

Il 2022 cercherà infatti di bissare o addirittura superare tutte le vincite verificatesi l’anno passato, andando a caccia di nuovi milionari giorno dopo giorno.

Il gioco è stato istituito nel febbraio del 2018 e finora sono stati tanti i fortunati vincitori capaci di accaparrarsi i premi messi in palio dal ricco montepremi del gioco. In totale si contano ad oggi 201 giocatori che sono stati in grado di vincere la somma massima di 1 milione di euro e si sono laureati nuovi milionari.

Se la prima storica vincita della somma milionaria è avvenuta a Caltagirone, in Sicilia, il 16 febbraio 2018, l’ultima città ad essere stata baciata dalla fortuna è invece quella di Gioia Tauro in provincia di Reggio Calabria.

Finalmente il 2022 ha iniziato a dare le soffisfazioni sperate con la giornata di venerdì 21 gennaio 2021 che è diventatata indimenticabile per un nuovo fortunato o una nuova fortunata.

Le speranze di tutti i giocatori italiani ripartono dunque da questa vincita con il gioco del Million Day che andrà a caccia di nuovi giocatori da premiare nei restanti giorni di gennaio e per tutto il resto del 2022.

Million Day: le probabilità di vincita

Continua la ricerca di nuovi giocatori fortunati in grado di vincere i numerosi premi messi in palio dal gioco del Million Day.

Lo stesso garantisce delle vincite già a partire da 2 numeri giusti indovinati sui 5 estratti, garantendo la picola somma di 2 euro.

Le combinazioni giuste possono premiare chi indovina con precisione 2, 3, 4 o 5 tra i propri numeri scelti che compongono la combinazione messa a gioco in maniera corretta. Sebbene il Million Day dia la possibilità di accaparrarsi ingenti somme, fino a 1 milione di euro partendo da solo 1 euro giocato, è bene chiarire quali siano le probabilità di indovinare i numeri vincenti.

Continua la ricerca di nuovi giocatori fortunati in grado di vincere i numerosi premi messi in palio dal gioco del Million Day. Lo stesso garantisce delle vincite già a partire da 2 numeri giusti indovinati sui 5 estratti, garantendo la picola somma di 2 euro. Le combinazioni giuste che vengono indovinate possono premiare chi indovina con precisione 2, 3, 4 o 5 tra i propri numeri scelti che compongono la combinazione messa a gioco in maniera corretta.

Sebbene il Million Day dia la possibilità di accaparrarsi ingenti somme, fino a 1 milione di euro partendo da solo 1 euro giocato, è bene chiarire quali siano le probabilità di indovinare i numeri vincenti.

Come riportato dal sito www.lottomatica.it le probabilità di uscita dei numeri scelti sono le seguenti: