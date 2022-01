Roberta Capua è la conduttrice di PrimaFestival: carriera e vita privata dell’ex Miss Italia

Chi è

Roberta Capua nasce a Napoli il 5 Dicembre 1968, da mamma Marisa (Jossa, Miss Italia 1959). Sempre a Napoli Roberta compie i suoi studi fino al conseguimento della maturità classica. Nel 1986 decide di lasciare la sua città per intraprendere una carriera lavorativa altrove. Quest’anno sarà lei la conduttrice di PrimaFestival, esperienza alla quale ha rischiato di dover rinunciare a causa del Covid. Fortunatamente per lei, il test è risultato negativo poche ore prima dell’inizio della kermesse.

Roberta Capua sulle orme di mamma Marisa: la vittoria a Miss Italia

Nel 1986 Roberta Capua partecipa a Miss Italia conquistando la corona proprio come anni prima aveva fatto sua madre.

Inizia così la sua carriera come modella ed i primi lavori in televisione. Subito dopo aver ricevuto il titolo di Miss Italia figura nel programma Vota la voce al fianco di Claudio Cecchetto. L’anno seguente, nel 1987, Roberta giunge a Singapore per il concorso Miss Universo conquistando il secondo posto nella competizione. Seguiranno molti progetti che la impegneranno in sfilate su passerelle di città importanti come Milano, Parigi e New York. Roberta figurerà anche su copertine Grazia e Vogue.

Roberta Capua e l’esperienza lavorativa in televisione

Nel 1993, Roberta Capua diventa la seconda annunciatrice di Rete4 e l’anno successivo lavora al fianco di Mike Bongiorno in alcune puntate de La ruota della fortuna.

Dal 1995 al 1997 conduce su Canale5 Nonsolomoda. Nel 1998 la vediamo impegnata in Fantastica Italiana con Gianfranco Magalli e in Mattina in famiglia e Mezzogiorno in famiglia con il collega Tiberio Timperi. Nel 2002 Roberta approda a Uno Mattina prima in compagnia di Luca Giurato, poi di Marco Franzini e Caterina Balivo. Nel 2004 la Capua si trasferisce in Mediaset dove conduce Buona Domenica con Maurizio Costanzo e poi, nel 2005, un programma in prima serata: Sei un mito, il sabato in onda.

Nel 2006 la presentatrice fa coppia con Marco Liorni in Tutti pazzi per i reality dove si commentavano appunto le puntate di tutti i reality presenti nel palinsesto Mediaset. Nel 2017, dopo una lunga assenza dalla televisione, Roberta partecipa a Masterchef Celebrity e vince.

Dal 2018 ha condotto alcuni programmi su La7 per poi tornare in Rai nel 2021 con L’Estate in diretta.

Tutti gli amori di Roberta Capua: la sua vita privata

Dal 2003 al 2005 Roberta ha avuto una relazione con l’ormai ex nuotatore Massimiliano Rosolino, anch’egli partenopeo.

La loro storia d’amore sarebbe giunta al capolinea portando con sé pesanti turbolenze. I due non hanno più rapporti ma col tempo avrebbero superato il risentimento. La Capua è stata successivamente sposata con un uomo dal nome importante in Mediaset: Giorgio Restelli. Il legame tra i due si è però sciolto in fretta. Nel 2008 Roberta ha avuto un figlio da un altro uomo. Il suo nuovo amore è Stefano Cassoli, imprenditore, padre di suo figlio Leonardo. Nel 2011 Roberta e Stefano convolano a nozze e si stabiliscono a Bologna.