Tali e Quali: Carlo Conti conduce la finalissima del programma. Finalisti e imitazioni

Sabato 29 gennaio 2022 su Rai1 si conclude il viaggio sorprendente tra le imitazioni dei grandi della musica interpretati dai non professionisti scelti accuratamente dalla squadra al servizio di Carlo Conti. La quarta ed ultima puntata dello speciale torneo sarà divisa in due agguerritissime parti dove prima 8 imitatori si sfideranno tra di loro per conquistarsi il biglietto per la vera e propria finalissima, dove nella seconda parte dello show si sfideranno i vincitori delle prime tre puntate e la vincitrice della prima edizione del format. A giudicare le performance dei cantanti non professionisti ci sarà ovviamente la spumeggiante giuria della trasmissione formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio ai quali si aggiungerà ancora una volta un personaggio a sorpresa.

Ecco tutto quello che c’è da sapere dell’ultimo appuntamento con Tali e Quali in onda a partire dalle ore 21:30 e tutte le imitazioni che vedremo durante la finalissima.

Tali e Quali: la quarta ed ultima puntata dello show di Carlo Conti

Sabato 29 gennaio 2022 va in onda su Rai1 l’ultima puntata di Tali e Quali edizione 2022 come sempre a partire dalle ore 21:30 circa. Il divertente ed emozionante torneo condotto da Carlo Conti giunge al termine in un appassionante appuntamento diviso in due parti.

La trasmissione andrà infatti prima a caccia del quinto finalista di questa stagione dopo aver mandato alla finalissima i vincitori dei primi tre appuntamenti ovvero Igor Minerva nei panni di Claudio Baglioni, Daniele Quartapelle che è stato tale e quale al suo mito Renato Zero ed un sorprendente Gianfranco Lacchi davvero identico a Gianni Morandi.

I tre si aggiungeranno alla quarta finalista di questa stagione che fu la vincitrice della prima edizione del 2019 ovvero Veronica Perseo nei panni di Lady Gaga.

Tali e Quali: le imitazioni della quarta puntata

Nell’ultima puntata del format le nuove imitazioni dei grandi della musica italiana ed internazionale saranno solo 8 ed andranno tutti a caccia della finalissima a cinque che andrà in scena nella seconda parte di puntata. A contendersi l’ultimo biglietto sarà gli imitatori di Antonella Ruggiero, Damiano dei Maneskin, Biagio Antonacci, Edith Piaf, Bruce Springsteen, Adele, Fabrizio De André ed Edoardo Bennato.