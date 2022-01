Avanti un altro! Pure di sera: gli ospiti di Paolo Bonolis nel terzo appuntamento con lo stravagante

Programmi TV

Terzo imperdibile appuntamento con lo stravagante e bizzarro programma ideato e condotto da Paolo Bonolis. Scopri quali Vip parteciperanno alla puntata in onda su Canale5 domenica 30 gennaio 2022.

Aventi un altro! Pure di sera torna nella prima serata di domenica 30 gennaio 2021 a fare compagnia ai telespettatori di Canale5. Paolo Bonolis aprirà nuovamente le porte del bizzarro mondo da lui creato nel nuovo appuntamento con la versione extra large del game show, che come accaduto durante le altre puntate farà divertire il pubblico in compagnia di tanti ospiti conosciuti del nostro spettacolo. A partire dalle ore 21:30 circa alla presenza dell’immancabile compagno di viaggio Luca Laurenti arriveranno in studio a sfidarsi le due compagini degli Artisti contro quella delle Manie. Ecco chi parteciperà alla terza puntata dello show che si è conquistato la prima serata domenicale di Canale5.

Avanti un altro! Pure di sera: la terza puntata del quiz

Domenica 30 gennaio 2022 va in onda in prima serata di Canale 5 l’osannato game show Avanti un altro! Pure di sera. La versione più lunga e ricca di ospiti Vip del divertente quiz ideato e condotto da Paolo Bonolis ritorna nella prima serata della rete Mediaset per fare compagnia al pubblico con le sue stravaganti domande sulle più recondite curiosità.

A partire dalle ore 21:30 va in onda il terzo appuntamento della bizzarra trasmissione co-condotta da Luca Laurenti ed infarcita dei personaggi provenienti da tutto lo speciale Minimondo che popola lo storico Salottino del programma.

Ancora una volta a tenere in mano il vessillo dei personaggi sarà la sexy Miss Claudia ed insieme a lei ci saranno anche gli immancabili Bonus Daniel Nilsson, la Bonas Sara Croce, la Bona Sorte Francesca Brambilla e la Regina del Web Laura Cremaschi.

Avanti un altro! Pure di sera: gli ospiti della terza puntata e le squadre che si sfidano

A giocare per uno scopo benefico saranno le due compagini infarcite di Vip e denominate da una parte quella degli Artisti e dall’altra quella delle Manie.

A capitanare le due squadre saranno i capitani Enzo Paolo Turchi e Pago. A porre loro le stravaganti domande che possono condurgli al gioco finale ci penserà, oltre a Paolo Bonolis ed al trasformista Luca Laurenti, anche la mitica Iva Zanicchi.