Domenica in su Rai1: tutti gli ospiti e le anticipazioni degli argomenti della trasmissione di Mara Venier

Mara Venier conduce il nuovo appuntamento di Domenica In del quale a farla da padrone sarà il prossimo Festival di Sanremo in compagnia di tanti ospiti ed amici.

Mara Venier conduce nuovamente al sua Domenica In dopo aver condotto al fianco di Flavio Insinna lo speciale appuntamento de L’Eredità che ha messo al centro la storia e le curiosità sul Festival di Sanremo. Nel ventesimo appuntamento con l’amatissima trasmissione la kermesse canora per eccellenza sarà anche al cento dell’attenzione del programma di Rai1 che andrà in onda a partire dalle ore 14:00 circa. La nuova puntata in diretta dagli Studi Televisivi Fabrizio Frizzi situati in Roma sarà ovviamente ricca di tanti ed apprezzati ospiti che faranno compagnia al pubblico tra racconti, canti, balli e giochi ed interessanti discussioni con gli esperti del settore sui temi di attualità.

Tutti gli ospiti ed i temi della puntata in onda su Rai1 il 30 gennaio 2022 a partire dalle ore 14:00.

Domenica in: Mara Venier con gli esperti del settore in apertura di puntata torna ad occuparsi della pandemia

La puntata di domenica 30 gennaio 2022 va in onda puntuale a partire dalle ore 14:00 su Rai1 quando Mara Venier aprirà con il consueto spazio di approfondimento dedicato all’andamento della pandemia nel nostro Paese.

Domenica in torna ad dello status attuale del Covid-19 in Italia con la partecipazione al dibattito da studio del Sottosegretario al Ministero della Salute Pierpaolo Sileri, del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano mentre in collegamento ci saranno il direttore di Libero Alessandro Sallusti e la giornalista Rai Giovanna Botteri.

Allo spazio parteciperà anche il cantante e storico membro dei Pooh Roby Facchinetti.

Tutti gli ospiti della puntata di domenica 30 gennaio

A fare compagnia a Mara Venier ci saranno tanti ospiti graditi dal pubblico capitanati da Loretta Goggi.

Torna la consueta rubrica di Tutti pazzi per Sanremo che vedrà protagonisti Ron che intonerà le sue famose Vorrei incontrati fra cent’anni ed il brano Almeno pensami; l’apprezzato Shel Shapiro che si esibirà con i brani La leggenda dell’amore eterno e Bisogna saper perder; oltre all’ospite fisso di Domenica in Bobby Solo che canterà invece Quando vedrai la mia ragazza, Che sarà e Io che non vivo.

A partecipare come opinionisti di Tutti pazzi per Sanremo ci saranno Pierluigi Diaco e Marino Bartoletti insieme ad Alba Parietti e Pino Strabioli. La rubrica dedicata al Festival si impreziosirà poi con il collegamento con Giovanna Civitillo per parlare della prossima edizione.