Gemma Galgani contro Tina Cipollari a Verissimo: “Vengo offesa pesantemente”. La verità sul loro rapporto

Programmi TV

Tina Cipollari e Gemma Galgani sono protagoniste di una doppia intervista nello studio di Uomini e donne, in video-collegamento con Verissimo. Silvia Toffanin mette a confronto le due regine del programma di Maria De Filippi per indagare sulla reciproca antipatia che solitamente manifestano in puntata. E da Gemma arriva una sonora accusa all’opinionista: “Troppo prevenuta nei miei confronti“.

Gemma Galgani e Tina Cipollari a confronto: doppia intervista a Verissimo

A Uomini e donne le storie dei protagonisti fanno spesso da sfondo agli scontri, frequenti e agguerriti, tra le due primedonne del programma: Tina Cipollari e Gemma Galgani.

L’opinionista e la dama della trasmissione di Maria De Filippi vengono messe a confronto, oggi pomeriggio, in un’intervista doppia da parte di Silvia Toffanin a Verissimo. Dallo studio di Uomini e donne entrambe rispondono con sincerità alle domande della conduttrice, intenzionata a scoprire cosa ci sia sotto la reciproca antipatia che quotidianamente manifestano in puntata.

Gemma Galgani spiega di sentirsi umiliata dagli attacchi di Tina Cipollari, e questo condizionerebbe a suo dire anche il desiderio dei corteggiatori di conoscerla in puntata: “Lei mi dipinge e mi fa passare per quella che non sono, parla sempre male di me, arriva anche a dire cose non vere e che fanno parte della sua fantasia.

Quindi mi mette in condizione di essere sempre penalizzata, per cui logico che le persone che mi vengono a conoscere non vogliono fare la conoscenza con me. Oltretutto vengo anche offesa pesantemente, non voglio dirti quello che mi ha ripetuto per il mio compleanno“.

Tina Cipollari punge Gemma: “Capace di innamorarsi 2 o 3 volte alla settimana“

Gemma Galgani, protagonista del dating show di Canale5 ormai da diversi anni, svela: “Alla mia età porto avanti la bandiera dell’entusiasmo e la voglia di vivere a questa età.

Lo faccio con il mio modo, la mia emozione, i miei sentimenti. Però in tutti i casi ci metto sempre tanta gioia“.

Silvia Toffanin le chiede quante volte si sia realmente innamorata nel programma, decisa la risposta della dama torinese: “Solo 4 volte“. Di tutt’altra idea Tina Cipollari, che replica pungente: “Lei puntualmente è stata capace di innamorarsi anche 2 o 3 volte alla settimana“.

Gemma Galgani accusa Tina Cipollari: “Troppo prevenuta“

Ma Gemma Galgani ha fatto parlare di sé anche per il lifting al volto, che ha suscitato l’ironia di Tina Cipollari.

L’opinionista commenta sarcastica per quale motivo la dama abbia voluto ricorrere ai ritocchini: “Non ha avuto un grande successo questo, pensava che con questo lifting l’avrebbe aiutata a trovare questo amore. Invece penso che forse era più apprezzata prima dagli uomini. La sua situazione è peggiorata dopo questi ritocchi. I risultati non sono molto evidenti“. Ma la Galgani ha un’idea differente: “L’ho fatto per svegliarmi la mattina e sentirmi bene con me stessa“.

Alla domanda di Silvia Toffanin sulla possibilità di una riconciliazione, Gemma risponde: “Lei è troppo prevenuta nei miei confronti, non è neutrale: non c’è nessun tipo di soluzione perché non vuole conoscermi per quella che sono e mi dipinge per quella che non sono“.

Le possibilità di vederle un giorno amiche, dunque, sembrano pari a zero.