Previsioni meteo per la prima settimana di febbraio: che tempo farà dall’1 al 7 febbraio in Italia

Cronaca Italia

Con questo fine settimana si conclude il primo mese del nuovo anno. In vista dell’inizio di febbraio in molti si stanno già domandando quali saranno le condizioni meteo che riguarderanno l’Italia. Se qualcuno spera in un assaggio di primavera, altri potrebbero invece desiderare di vivere ancora qualche settimana di inverno. Le previsioni sulla prima settimana di febbraio anticipano quale sarà la situazione per la nostra penisola.

Previsioni meteo per la prima settimana di febbraio: la situazione in Italia

I primi giorni di febbraio, dall’1 al 7, saranno interessati da un rapido fronte freddo sull’Italia.

A farlo sapere sono gli esperti di Centro Meteo Italiano, che anticipano così l’arrivo di possibili precipitazioni al centro-sud. Sugli Appennini, la neve potrebbe tornare anche sotto i 1000 metri. Stando a quanto è emerso dalle prime previsioni però si tratterà solamente di una situazione di passaggio dell’anticiclone. Guardando alla situazione dell’Europa, sembra che le perturbazioni non dovrebbero toccare con violenza la zona in cui sorge la nostra penisola. Nei prossimi giorni, l’inverno potrebbe essere messo a dura prova dal ritorno dell’alta pressione.

Dopo il fronte freddo, si prevede l’arrivo di un fronte anticiclonico verso il Mediterraneo centro-occidentale.

Febbraio inizierà così in maniera stabile e sarà caratterizzato da un graduale aumento delle temperature. Le precipitazioni non dovrebbero gravare sulla penisola prima di venerdì, quando soprattutto al centro e al sud si potranno verificare piogge e temporali.

Che tempo farà nella seconda settimana di febbraio: le previsioni

Sembrano essere meno positive le notizie sulla seconda settimana del mese, ovvero quella che andrà dall’8 al 14 febbraio. In questi giorni infatti si prevedono anomalie metereologiche. Potrebbe esservi in particolar un vortice polare compatto, con espansioni anticicloniche sull’Europa sud-occidentale e sull’Italia.

In montagna le temperature potrebbero toccare picchi di 6-8°C, soprattutto in montagna. Ci saranno pochi passaggi instabili e riguarderanno soprattutto il nordovest e il sudest Europa.