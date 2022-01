Scopre la figlia adolescente a fare sesso: la punizione ha dell’incredibile

Lifestyle

Per un genitore non è sempre facile scendere a patti con la consapevolezza che i propri figli abbiano un’attività sessuale. Possono essere molti i meccanismi che si innescano nella mente di un adulto. Alcuni possono infatti temere il rischio rappresentato da un’eventuale gravidanza minorile, altri invece possono percepire un forte contrasto nei confronti di un credo religioso – per cui il sesso prematrimoniale è giudicato sconveniente. Il racconto di un padre alimenta la discussione sul tema.

Come reagiscono i genitori quando scoprono che i figli fanno sesso

Di recente, molti genitori si sono rivolti a comunità web per cercare di capire come comportarsi nel caso in cui vengano a conoscenza del fatto che i propri figli sono sessualmente attivi.

Online si discute della possibilità che le reazioni avute possano essere state esagerate e anche come approcciare l’argomento ancor prima di arrivare al momento in cui si scopre che i propri figli hanno già avuto le prime esperienze sessuali.

Sono molte infatti le richieste di aiuto da parte dei genitori, che cercando sostegno dopo aver sorpreso i propri figli mentre facevano sesso. Molto spesso si portano vere e proprie testimonianze.

“Ho sorpreso mia figlia a fare sesso con il suo ragazzo”: il racconto di un padre

Come anticipato, di recente si sono moltiplicate le comunità web in cui genitori si scambiano consigli sull’atteggiamento da mantenere nel caso in cui si scopre che i propri figli sono attivi sessualmente.

Una testimonianza in particolare ha attirato l’attenzione dei webnauti che hanno avuto modo di leggerla sulla piattaforma social Reddit. Fra questi c’è anche un padre di 47 anni aveva scoperto la propria figlia a letto con il fidanzato: “Ho sorpreso nostra figlia a fare sesso con il suo ragazzo qualche giorno fa” esordisce l’uomo sul social.

Spiega inoltre che, sebbene la ragazza abbia chiesto al genitore di non dire nulla alla madre, lui non se la sarebbe sentita di mentire. Tuttavia la reazione della moglie sarebbe stata così forte da portarlo a raccontare la vicenda sul social.

“L’ho detto a mia moglie ed era furiosa. Ha urlato a nostra figlia per quasi un’ora, le ha portato via il telefono e ha bandito il suo ragazzo da casa – spiega l’uomo su Reddit – Le ho detto che era un po’ troppo severa, ma pensa che queste punizioni non siano abbastanza dure. Ha risposto che se nostra figlia fa qualcos’altro che non permette, allora le toglierà la porta della sua stanza“.

L’uomo avrebbe poi raccontato di aver spiegato la situazione ai propri suoceri e che questi non solo si sarebbero schierati dalla parte della madre, ma che avrebbero anche accusato l’uomo di: “Incoraggiare la gravidanza minorile e il sesso prima del matrimonio“.

L’uomo ha infine concluso il suo racconto spiegando di essersi scusato con la figlia e di essersi offerto anche di aiutarla a pagare un appartamento nel caso in cui la ragazza volesse decidere di trasferirsi.

Racconta sui social di aver sorpreso la figlia mentre faceva sesso: le reazioni degli utenti

Come spesso accade in questi casi, in molti hanno commentato il racconto dell’uomo e sono stati davvero tanti i messaggi di sostegno verso il padre e la figlia.

“Trovo la reazione della moglie sconvolgente e abusiva” scrivono alcuni, mentre altri ammettono che farebbe parte delle preoccupazioni di un genitore controllare l’attività sessuale dei propri figli.

Si tratterebbe dunque di un argomento spinoso, che non sembrerebbe poter essere corrisposto da una posizione netta. In molti avrebbero anche risposto che si tratta di un atto assolutamente umano, lasciando intendere che la reazione della donna è stata irrispettosa.