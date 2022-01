Valeria Marini e il desiderio di diventare mamma: le intime rivelazioni della showgirl a Verissimo

Programmi TV

Valeria Marini non fa mistero del suo desiderio di diventare mamma in un futuro più o meno lontano. Le intime rivelazioni della showgirl nel salotto di Verissimo.

A Verissimo Valeria Marini è protagonista di un’intervista di coppia al fianco di Giacomo Urtis, con il quale ha condiviso la recente esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip. La showgirl, tra carriera e vita privata, apre il suo cuore e svela a Silvia Toffanin un suo grande desiderio tuttora irrealizzato: diventare mamma. In studio ammette di pensarci ancora e confessa: “Quando si concretizzerà…“.

Valeria Marini e il sogno di diventare madre: la confessione a Verissimo

Valeria Marini, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, concede un’intervista a Verissimo al fianco del suo ex coinquilino di Cinecittà Giacomo Urtis.

La showgirl e il chirurgo dei personaggi famosi hanno rappresentato un concorrente unico nel reality di Canale5, ma sono stati eliminati al televoto nel corso delle ultime puntate andate in onda. Oggi Silvia Toffanin ha voluto entrambi in studio per raccontare la loro avventura a Cinecittà, ma anche per ripercorrere le loro rispettive storie di vita tra pubblico e privato.

In particolare, Valeria Marini si lascia andare a cuore aperto a toccanti confessioni. Addentrandosi nei meandri del suo privato – la showgirl è attualmente single – Silvia Toffanin apre un capitolo della vita della sua ospite: il desiderio di diventare mamma.

L’ex volto del Bagaglino non ha mai nascosto il desiderio di maternità e, nel salotto di Verissimo, confessa: “Diventare mamma ed essere genitore è la cosa più bella del mondo. Rimane sempre il sogno nel cassetto, speriamo che si riesca ad avverare“.

Valeria Marini e l’ipotesi maternità: “Ho pensato, ma non lo dico per scaramanzia“

Valeria Marini rivela di non aver mai accantonato il desiderio di diventare madre: “Io non ho mai abbandonato questo desiderio, non bisogna mai abbandonare il desiderio di diventare mamma o papà.

I figli sono il futuro e non bisogna mai abbandonare questo desiderio, con qualsiasi mezzo“.

Confessioni intime e profonde, che lasciano intuire come la showgirl ci stia pensando e sia realmente intenzionata a compiere questo importante passo per la sua vita.

Silvia Toffanin chiede alla showgirl se abbia già ipotizzato un’imminente maternità, attraverso l’affido o l’adozione. La risposta della Marini spiazza la conduttrice, alla quale fa una promessa: “Ho pensato, ma non lo dico per scaramanzia. Quando si concretizzerà, verrò da te a dirtelo in esclusiva“.