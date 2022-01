Alessandro Basciano e Delia Duran litigano furiosamente, caos nella casa del GF Vip: “Sei fuori di testa”

Grande Fratello

Quest’anno nella casa del Grande Fratello Vip i fan ne hanno viste più o meno di tutti i colori, dal momento che molti sono stati gli scoop che si sono verificati tra gli inquilini. Non sono dunque mancate le discussioni piuttosto accese, come in queste ore, quando tra Alessandro Basciano e Delia Duran si sono scaldati gli animi ed è scoppiata una lite piuttosto furiosa. Vediamo cos’è successo tra i due vipponi.

Lite fuori controllo tra Alessandro Basciano e Delia Duran nella casa del GF Vip

Nel corso della notte tra Delia Duran e Alessandro Basciano si è consumato un piccolo dramma e la situazione è ben presto degenerata, tra accuse e urla tra i due vipponi.

Tutto è iniziato quando la modella ha iniziato ad accusare gli altri – e in particolare il gruppo formato da Soleil, Sophie e Alessandro – di sparlare di tutti gli altri inquilini.

L’imprenditore però non si è tirato indietro e ha risosto a tono alla donna, provocando una lite fuori controllo: “Ascolta, ma chi ti considera? Ti ho mai considerato? – esordisce il ragazzo – E allora cosa vuoi adesso? Ecco, vedi di fare lo stesso con me, perché io non sono come gli altri. Tu non sei al centro delle mie attenzione” prosegue poi, accusandola anche di aver inscenato numerosi teatrini con il compagno Alex Belli.

“Tu stai fuori, te sei fuori, sei fuori. Amiga mia sei fuori, fuori proprio, sei folgorata – continua Alessandro – A te a dato alla testa questo teatro. Non te la prendere con chi non ti considera. Dai ma chi si crede di essere?! Si mette in mezzo sempre a tutto con i suoi teatrini falsissimi“.

Delia perde il controllo e risponde per le rime alle accuse di Alessandro

Come ci si poteva immaginare Delia non è rimasta in silenzio di fronte alle accuse di Basciano e risponde per le rime: “Io sento.

Parla di te e della tua relazione, non della mia storia e del mio privato – tuona la modella – Se mi ha dato alla testa la mia storia?

Sì è vero! Non vuoi conoscerci me e Alex? Bene, bravo fai proprio bene. Vai a dire cose brutte ad altri e non a me, capito?!“

La situazione, insomma, è più tesa che mai e non si può escludere che anche Alfonso Signorini possa voler riprendere il discorso durante la prossima diretta. D’altra parte il conduttore ha sempre cercato di andare in fondo alle situazioni che si creano tra i gieffini e probabilmente anche in questo caso tenterà di placare gli animi, che al momento sono piuttosto caldi.