Era ricercato per rapina da più di 50 anni e la famiglia non lo sapeva. Il segreto svelato in punto di morte

Cronaca dal Mondo

Un insospettabile padre di famiglia avrebbe rivelato, sul letto di morte, di avere una vita passata. Da tutti considerato un uomo calmo e gentile, era in realtà ricercato per rapina.

Era ricercato da più di 50 anni per rapina, eppure nessuno della sua famiglia ha mai sospettato nulla, finché lui stesso non lo ha rivelato in punto di morte. Lui si chiamava Thomas Randele e viveva a Boston, dove viveva dopo aver sferrato il colpo in un’altra città.

Ricercato per rapina da più di 50 anni

A riferire la notizia sono stati i media statunitensi, ad esempio ABC News. Thomas Randele era un padre di famiglia, benvoluto dall’intera comunità e considerato una persona incredibilmente gentile. Ammalatosi di cancro ai polmoni, nei suoi ultimi giorni a malapena riusciva a parlare, morendo poco dopo aver salutato amici e famigliari riunitisi in casa sua su invito della moglie per porgergli l’estremo saluto.

Thomas è morto nel maggio 2021, ma successivamente è emersa la verità sulla sua identità.

La storia di Thomas sembrava essere finita qui finché dopo la sua morte, la moglie e la figlia hanno scoperto il suo scheletro nell’armadio. Thomas Randele, per più di 50 anni, sarebbe stato un fuggitivo, ricercato per una delle più grandi rapine ad una banca nella storia di Cleveland. Successivamente, 6 mesi dopo il colpo, si sarebbe trasferito a Boston, dove avrebbe creato una nuova identità, abbandonando la sua famiglia di origine e creandosi una nuova vita per sfuggire alla legge.

La precedente vita di Thomas

Ted Conrad, questo il vero nome dell’uomo, lavorava come banchiere presso una banca di Cleveland. Secondo quanto dichiarato dal suo migliore amico del tempo all’Associated Press, Ted avrebbe spesso parlato di una sua probabile rapina alla banca, facilitata proprio dalla sua posizione.

Conrad, in effetti, riuscì ad uscire dalla banca con ben 215.000 dollari, che corrispondono a circa 1.600.000 dollari di oggi. Appena scoperta l’assenza di quella somma di denaro, Ted aveva già preso un volo e stava attraversando l’America.

Le lettere inviate alla sua ragazza mostrano come si fosse fermato a Washington e Los Angeles già in una settimana. Ted avrebbe inizialmente pianificato di ritornare dopo 7 anni, alla scadenza dei termini di prescrizione, ma i suoi piani furono rovinati poiché incriminato. Conrad avrebbe, quindi, interrotto i contatti con tutta la sua famiglia, che dati gli anni trascorsi, presumeva fosse ormai morto.