Freedom – Oltre il confine: su Italia1 un nuovo appuntamento con Roberto Giacobbo. I temi e gli argomenti della puntata

Lunedì 31 gennaio 2022 su Italia1 in prima serata torna l’apprezzata trasmissione d divulgazione condotta da Roberto Giacobbo. Il presentatore continua a fare compagnia al pubblico di Freedom – Oltre il confine a partire dalle ore 21:20 con un nuovo viaggio in cerca di curiosità, miti da conoscere ed importanti scoperte da svelare. Nella nuova puntata il conduttore partirà sulle tracce del leggendario ordine di Rosacroce in Portogallo, per poi spostarsi in Egitto in compagnia dell’amico della trasmissione Zahi Hawass sulle tracce di nuove mummie, giungendo poi in Sicilia passando anche da Roma fino a giungere a Torino alla scoperta del Museo dell’Auto di Torino.

Freedom – Oltre il confine: i temi e gli argomenti della nuova puntata di stagione

Lunedì 31 gennaio 2022 su Italia1 torna in onda Freedom – Oltre il confine. La settima puntata del programma con Roberto Giacobbo porterà il divulgatore nuovamente in Portogallo, questa volta messosi sulle tracce degli appartenenti all’ordine di Rosacroce oltre che a quello dei Templari. Il conduttore passerà anche per il Palácio da Regaleira a Sintra, un luogo che il poeta inglese Lord Byron definì un autentico Giardino dell’Eden.

Il viaggio continuerà poi in Egitto al fianco di un amico della trasmissione, il professor Hawass, in un momento eccezionale alla scoperta di nuove mummie mai viste prima.

Giacobbo farà poi un salto in Sicilia tra le bellezze naturali delle spettacolari Gole dell’Alcantara.

Un luogo fantastico modellato dalle colate laviche che le hanno dato le più svariate forme e legato anche ad alcune leggende come quella di un misterioso e grande tesoro.

Le ultime due tappe della nuova puntata saranno poi le città di Roma e Torino. Nella capitale Giacobbo andrà a visitare Villa Farnesina, dove le telecamere di Freedom documentano gli affreschi di Raffaello della Loggia di Amore e Psiche.

Invece nella città della Mole i telespettatori conosceranno il MAUTO, celebre museo sulla storia dell’automobile.