Gianmaria Antinolfi si ritira dal Grande Fratello Vip e abbandona la Casa: l’ultimo saluto ai coinquilini

Grande Fratello

Gianmaria Antinolfi annuncia il ritiro dal Grande Fratello Vip. L'imprenditore abbandona la Casa e saluta i compagni, per poi ritrovare la famiglia una volta varcata la Porta Rossa.

Il Grande Fratello Vip saluta definitivamente uno dei concorrenti di punta di questa edizione: Gianmaria Antinolfi. L’imprenditore ha infatti deciso, nella puntata di questa sera, di ritirarsi dal gioco e tornare alla vita di tutti i giorni. La decisione è dettata da questioni lavorative non più rimandabili e per lui arriva la fatidica uscita dalla Porta Rossa. In passerella, a sorpresa, incontra i componenti della sua famiglia.

Gianmaria Antinolfi ai saluti: lascia il GF Vip

Gianmaria Antinolfi ha deciso di ritirarsi dal Grande Fratello Vip. Il concorrente ha parecchio riflettuto su questa scelta nelle ultime settimane, per poi prendere la decisione definitiva nella puntata di questa sera.

Alfonso Signorini ritaglia uno spazio di diretta da dedicare all’imprenditore e alla sua importantissima presa di posizione, di fronte alla quale non ha esitazioni: “Alfo, abbandono. Lo sai che ci siamo presi tutto il tempo possibile e immaginabile, questa decisione non è dipesa da me. Ci siamo dati delle scadenze, il 13 dicembre, avevo preso impegni molto importanti a partire da gennaio. Siamo riusciti a spostarne un po’, ma adesso no“.

L’imprenditore napoletano si ritira così dal gioco, rivelando di avere in sospeso impegni lavorativi non più rimandabili.

Il 13 dicembre, la data iniziale fissata per la finale del reality, Gianmaria aveva deciso di rimanere in gioco proseguendo la sua avventura. Ora però, a distanza di un mese e mezzo dalla finale, è tempo di tornare alla vita di tutti i giorni e agli impegni professionali che non possono più aspettare.

Gianmaria Antinolfi ritrova la sua famiglia fuori dalla Porta Rossa

Gianmaria Antinolfi saluta tutti i compagni di viaggio e riceve da Alfonso Signorini un messaggio: “Ci sei piaciuto tanto come concorrente, hai interpretato molto bene lo spirito del GF Vip e adesso è arrivato il momento di tornare a lavorare“.

“È finita la pacchia” commenta ironicamente il Vippone.

Una volta uscito dalla Porta Rossa, per l’imprenditore è subito in arrivo un tripudio di sorprese. L’ormai ex concorrente incontra infatti il fratello Francesco, per poi ritrovare mamma Esmeralda e la sorella Alberta. Una reunion di famiglia che ha commosso Gianmaria, pronto a ritornare a casa assieme a loro.