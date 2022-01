Grave lutto per Fedez, il rapper condivide un messaggio d’addio sui social: “Mi hai cresciuto”

TV e Spettacolo

Fedez ha condiviso un lungo e triste messaggio sul suo profilo Instagram, facendo sapere ai fan di avere appena perso una persona molto importante per lui. Grave lutto per il rapper.

Fra le storie Instagram di Fedez, pochi istanti fa è apparso un lungo e triste messaggio scritto dal rapper per dire addio a una persona cara. Il marito di Chiara Ferragni ha appena perso una persona fondamentale nel suo percorso di crescita personale e ha voluto condividere con i fan il dolore provato in questo difficilissimo momento.

Lutto per Fedez: il lungo messaggio d’addio del rapper

Il rapper Fedez sta affrontando un momento particolarmente triste. A renderlo noto è lui stesso, con un messaggio condiviso fra le sue storie Instagram pochi minuti fa. “Mi hai cresciuto durante la mia infanzia, per te ero il figlio che non hai mai avuto” così esordisce il cantante, rivolgendosi direttamente alla persona cara venuta a mancare.

“Hai affrontato per 20 anni una battaglia contro un grande male, senza mai piegarti” ha poi aggiunto tristemente. “Quando ci hanno detto della tua positività al Covid, in cuor mio sapevo che sarebbe stato troppo anche per te” ha commentato Fedez amaramente.

“Voglio convincermi che tu sia riuscita a trovare la pace che questa vita ingiustamente non ti ha mai voluto dare– ha poi concluso- ciao guerriera, ciao zia“.

Fedez in lutto per la morte della zia: il suo pensiero per i medici che l’hanno curata

In una seconda storia postata nuovamente sul suo profilo Instagram, Fedez ha voluto rivolgere un ringraziamento pubblico al personale medico-sanitario che si è occupato della zia, seguendola durante l’ultima fase della sua malattia.

“Grazie a tutti i medici e infermieri del reparto di pneumologia dell’ospedale San Paolo“ ha scritto. “Grazie per averci provato fino all’ultimo, ma soprattutto grazie per la grande umanità” ha infine concluso tristemente.

In passato, Fedez non sembrerebbe aver mai parlato della zia venuta a mancare in queste ore. Al momento non è noto se si tratti della sorella della madre, Tatiana, o del padre, Franco.