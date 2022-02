Matteo Ranieri in lacrime a Uomini e Donne per colpa di Armando Incarnato: “Non mi guardare più in faccia”

Uomini e Donne

Nella puntata del 31 gennaio di Uomini e Donne, dopo il solito sfogo di Gemma Galgani, è tornato protagonista il trono classico. Matteo Ranieri, dopo anni in cui i tronisti non sono riusciti a coinvolgere particolarmente il pubblico, sta riuscendo a emozionare tutti. Il tronista ha avuto un duro scontro con Armando Incarnato e, poi, è scoppiato a piangere.

Matteo Ranieri esplode a Uomini e Donne, prima urla, poi piange

Meno male che il trono classico c’è! Dopo anni di oblio, Matteo Ranieri, in modo assolutamente inaspettato ci sta dando il trono classico che ci meritiamo. Il tronista, noto al pubblico di Uomini e Donne per essere un bravo ragazzo sensibile, ma non particolarmente brillante in carattere, sta dando alla trasmissione televisiva tutto sé stesso.

In una sola puntata, quella del 31 gennaio, l’abbiamo visto infuriato nero e sciogliersi in lacrime.

Il suo confronto con Armando Incarnato ha conquistato tutti: “Armando che dice che è sensibile, veramente mi sembra una barzelletta… Non mi guardare più in faccia quando entro”. Unico punto negativo di tutta la sua performance odierna, il fatto che si è fatto ancora raggirare dalle lacrime di Denise Giulia Mingiano, che furba lo è molto, come ha detto Gianni Sperti: “La seconda volta… Ne sei consapevole… Ti sei comportata male”.

Si perché la corteggiatrice fa troppo la parte di “Alice nel paese delle meraviglie”, dicendo che lei si ferma a parlare con Armando Incarnato solo per educazione. Ma a chi vuoi prendere in giro? Denise Giulia Mingiano ha anche ringraziato il Cavaliere per lo scambio di opinioni: “Ho visto di nuovo che tu te ne sei accorto e lui no… Grazie per la chiacchierata“. Voglia di stare al centro dello studio?

Armando Incarnato insostituibile a Uomini e Donne

Si può dire qualsiasi cosa di Armando Incarnato, ma se non ci fosse si dovrebbe inventarlo.

Uno che riesce a far gridare Matteo Ranieri ha già vinto, anche perché ha solo dato ulteriore valore al tronista, facendo vedere delle nuove sfaccettature del suo carattere.

Le sue provocazioni, nella puntata del 31 gennaio, sono state da manuale: “Se tu cerchi sensibilità, guardati intorno… Stattene sereno… Scostumato… Non hai mai cacciato il tuo carattere, lo stai cacciando con me”. E chi più ne ha più ne metta.

Gianni Sperti lo ha attaccato duramente: “Sei cattivo… Lo fai con tutti”. Ma, se lui non ci fosse, noi ci dovremmo subire un’ora di Gemma Galgani e dei suoi pianti.