Million Day Estrazione 31 gennaio 2022 numeri vincenti di oggi: estrazione Million Day alle ore 19:00

Il Million Day affronta l’ultima estrazine del mese di gennaio. Il gioco non prende sosta e da il via ad una nuova settimana di estrazioni che prende il via lunedì 31 gennaio 2022 a partire dalle ore 19:00. Scopri la nuova cinquina vincente del Million Day in grado di regalare ai propri giocatori fino ad 1 milione di euro.

Se ti sei perso gli esiti delle altre lotteria che si tengono dal lunedì alla domenica in Italia, sotto trovi i link che ti portano alle estrazioni che seguiamo giorno per giorno sul nostro giornale:

Million Day, i numeri vincenti di lunedì 31 gennaio

Puntuali come ogni giorno alle 19, anche oggi sono stati estratti i numeri vincenti per la giornata di lunedì 31 gennaio 2022: 35 – 50 – 25 – 52 – 53

Million Day: tutte le estrazioni del mese di gennaio

Lunedì 31 gennaio 2022 va in scena l’ultima estrazione del primo mese dell’anno.

Ad oggi il Million Day non sa saputo dare le soddisfazioni sperate dai tanti giocatori che prendono parte alle sue estrazioni, riusciendo a premiare solo un fortunato giocatore di Gioia Tauro che si è portato a casa il tanto bramato milione di euro.

In attesa di notizie di nuovi vincitori, vi riportiamo tutte le estrazioni del mese di gennio 2022 nella tabela sottostante.

DOMENICA 30 GENNAIO 2022 6 17 22 29 48 SABATO 29 GENNAIO 2022 15 28 30 34 38 VENERDÌ 28 GENNAIO 2022 9 27 36 45 46 GIOVEDÌ 27 GENNAIO 2022 4 17 23 28 38 MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2022 13 26 32 39 53 MARTEDÌ 25 GENNAIO 2022 2 12 16 43 55 LUNEDÌ 24 GENNAIO 2022 1 7 22 46 51 DOMENICA 23 GENNAIO 2022 5 8 16 52 54 SABATO 22 GENNAIO 2022 8 17 28 30 50 VENERDÌ 21 GENNAIO 2022 2 14 19 27 28 GIOVEDÌ 20 GENNAIO 2022 5 31 33 40 47 MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 2022 9 20 32 37 42 MARTEDÌ 18 GENNAIO 2022 18 19 26 32 35 LUNEDÌ 17 GENNAIO 2022 3 4 11 20 49 DOMENICA 16 GENNAIO 2022 3 4 12 14 20 SABATO 15 GENNAIO 2022 6 13 24 33 42 VENERDÌ 14 GENNAIO 2022 7 18 22 24 39 GIOVEDÌ 13 GENNAIO 2022 7 15 16 35 54 MERCOLEDÌ 12 GENNAIO 2022 4 14 31 32 36 MARTEDÌ 11 GENNAIO 2022 16 20 24 41 46 LUNEDÌ 10 GENNAIO 2022 4 30 41 44 49 DOMENICA 9 GENNAIO 2022 8 19 22 25 35 SABATO 8 GENNAIO 2022 14 20 22 25 38 VENERDÌ 7 GENNAIO 2022 4 13 17 35 52 GIOVEDÌ 6 GENNAIO 2022 2 11 17 23 24 MERCOLEDÌ 5 GENNAIO 2022 9 32 34 37 41 MARTEDÌ 4 GENNAIO 2022 13 30 49 52 54 LUNEDÌ 3 GENNAIO 2022 5 10 24 27 44 DOMENICA 2 GENNAIO 2022 4 14 41 48 50

Million Day: come si gioca

Per partecipare basta eseguire una giocata con il pronostico dei 5 numeri estratti, scegliendoli tra quelli a disposizione.

Giocando la cifra di 1 euro sarà possibile creare la propria combinazione scegliendo 5 tra i 55 numeri a disposizione, che vanno dal numero 1 (uno) al numero 55 (cinquantacinque).

Per mettere a segno una vincita basterà azzeccare con precisione uno dei 4 punteggi vincenti, che si caratterizzano per un pronostico corretto a partire da 2 numeri su 5 estratti fino ad individuarne 5 su 5, combinazione che assegna automaticamente la vincita di 1 milione di euro.

Le vincite del Million Day sono prestabilite e non variano a seconda di quanti giocatori riescono a centrarle come in altre lotterie, ad esempio questo accade invece nel SuperEnalotto. Per questo motivo può capitare di ritrovarsi con più giocatori che riescono a centrare la combinazione vincente ed ognuno di loro sarà in grado di portarsi a casa l’intero premio messo in palio per quel tipo di punteggio, senza l’obbligo di dover dividere la vincita come accade ad esempio nel SuperEnalotto.

Attenzione: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16, per aiutarti a capire la presenza di un problema con il gioco ed eventualmente porvi rimedio.