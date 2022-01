Nonno di 88 anni malato terminale consegue il diploma di laurea tanto atteso insieme alla nipote

Good News

Un uomo di 88 anni malato terminale ha conseguito insieme alla nipote Melanie Salazar un traguardo molto importante per lui: la laurea. Per anni aveva rimandato il momento.

Non è mai troppo tardi per studiare e prendere un titolo di studio. Lo ha dimostrato Rene Neira, un uomo di ben 88 anni che lo scorso dicembre è riuscito a laurearsi nonostante alcune avversità. L’anziano è infatti gravemente malato, ma ha voluto tagliare il traguardo insieme alla sua nipote.

88enne si laurea e realizza il suo sogno

Nel 2016, Rene Neira ha iniziato il suo percorso universitario all’Università del Texas a San Antonio. Ma non è solo questa la cosa curiosa. L’uomo infatti ha conseguito la laurea insieme a sua nipote Melanie Salazar. Il nonno, come riportato da Today, aveva rimandato da ormai da tantissimo tempo gli studi.

Si era costruito una famiglia, aveva intrapreso una carriera in banca ma non aveva mai avuto tempo di iniziare gli studi di economia che tanto desiderava eseguire. Quel che era riuscito a fare è stato prendere lezioni a intermittenza nel corso degli anni a partire dagli anni ’50. Con la morte della moglie ha poi deciso di riprendere il percorso di studi a tempo pieno e dedicarsi a ciò che nel corso della sua vita non era riuscito ancora a fare.

Si iscrive all’università a 82 anni e si laurea

Così è iniziata, la carriera universitaria non solo di Melanie Salazar ma anche di suo nonno al tempo 82enne Rene Neira.

L’uomo, oltre alle difficoltà dovute all’età avanzata e alla perdita della sua amata moglie, ha dovuto affrontare questo percorso con un ulteriore ostacolo: l’essere gravemente malato. La nipote Melanie racconta “Ha lavorato così duramente nonostante avesse una perdita dell’udito, a volte non avesse un’auto e dovesse prendere l’autobus pubblico, e lavorando il doppio per capire il contenuto in continua evoluzione e modernizzazione dell’economia che è cambiato da quando ha iniziato la scuola“. Ma nonostante la sua malattia terminale, nonno Rene è riuscito nei suoi obiettivi.

Nonno e nipote si laureano insieme: un giorno indimenticabile

Finalmente il giorno speciale per Rene Neira è arrivato.

Lo scorso dicembre infatti è salito sul palco insieme a sua nipote Melanie e ha ricevuto il titolo tanto atteso. La ragazza racconta di quel giorno: “Sembrava un miracolo! Non sapevamo se avremmo visto questo momento avverarsi con la sua salute in declino. Sono molto grata che UTSA sia riuscita a realizzarlo e che sia stato premiato per il suo lavoro“. “Sono così grata di averlo e sono così grata di aver condiviso insieme questi ricordi del college e delle lauree.

Lo amo teneramente” ha aggiunto. Insomma, una storia che dimostra che non è mai troppo tardi e non si è mai troppo vecchi per raggiungere i propri obiettivi, nonostante le numerose avversità che la vita riserva ad ognuno di noi.