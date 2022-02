211 – Rapina in corso: trama e cast del film di martedì 1 febbraio su Rai2 con Nicolas Cage

TV e Spettacolo

Nella prima serata di martedì 1 febbraio 2022 Rai2 propone un film che mischia a dovere dosi di intenso action e gli intrecci dei più degni film polizieschi, nel quale trova perfetta collocazione un peso massimo del genere come Nicolas Cage. Nella pellicola 211 – Rapina in corso l’attore interpreta Mike Chandler, un poliziotto che insieme al suo fidato collega e genero Steve MacAvoy è di pattuglia per scortare Kenny, un ragazzino di 15 anni che deve scontare una punizione in seguito ad una marachella scolastica. I toni del film diventeranno più ingarbugliati e frenetici quando i due poliziotti si trovano improvvisamente coinvolti in una rapina in banca.

La trama completa, il cast e le curiosità della pellicola.

211 – Rapina in corso: il cast e le curiosità del film

211 – Rapina in corso (211) è un film statunitense uscito nelle sale cinematografiche nel 2018 diretto dal regista York Shackleton ed ispirato ad una rapina verificatasi veramente. Nonostante la partecipazione come protagonista di Nicolas Cage, divo dei film con oltre 80 apparizione in quelli di genere action, thriller e poliziesco, il film alla sua uscita fu stroncato da critica e pubblico che non lo apprezzò per nulla e rimane ancora una delle interpretazioni meno apprezzate dell’attore statunitense.

Al suo fianco completano il cast gli altri interpreti Cory Hardrict, Michael Rainey Jr., Sophie Skelton ed anche Dwayne Cameron.

211 – Rapina in corso: la trama della pellicola in onda su Rai

Mike Chandler è un poliziotto ad un passo dalla pensione che sta attraversando un difficile periodo della sua vita in seguito alla morte prematura della moglie che ha gettato nello sconforto anche la sua unica figlia.

Con lei il rapporto non è mai stato semplice e preso da un momento di down durante un turno, ne parla con McAvoy, collega ed anche genero.

I due presi dalle chiacchiere finiscono per trovarsi in una rapina portata avanti da una temuta banda di criminali. I soggetti in questione sono famosi per la loro crudeltà ed iniziano a seminare il panico ammazzando chiunque si avvicini al luogo della rapina. Mike farà di tutto per riscattare il suo momento negativo cercando di fermare le gesta di questi pericolosi assassini.