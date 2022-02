Achille Lauro mezzo nudo a Sanremo 2022 sul palco: la prima esibizione in gara al Festival

TV e Spettacolo

Il Festival di Sanremo è ufficialmente iniziato e a rompere il ghiaccio ci pensa Achille Lauro. Il cantante si è presentato sul palco dell’Ariston a torso nudo, indossando solamente un paio di pantaloni. Con lui canta l’Harlem Gospel Choir. Amadeus lo ha accolto con entusiasmo, ironizzando sulla sua capacità di esibirsi e di cogliere l’attenzione del pubblico.

Achille Lauro è il primo cantante a esordire a Sanremo 2022: l’esibizione del cantante

Achille Lauro ha dato ufficialmente inizio alla gara canora del Festival di Sanremo, esibendosi con Domenica. Il cantante ha sorpreso il pubblico presente nel teatro dell’Ariston e sintonizzato da casa presentandosi in scena con torso nudo e piedi scalzi.

Achille ha infatti deciso di indossare solamente un paio di pantaloni neri in vinile. Durante tutta l’esibizione è stato accompagnato dall’ Harlem Gospel Choir. Le cantanti che hanno condiviso con lui la scena si sono mosse danzando a ritmo di musica, applaudendo e coinvolgendo anche il pubblico presente in sala.

Achille Lauro al Festival di Sanremo con Domenica

Verso la fine della sua esibizione, Achille Lauro ha guadagnato il centro del palco, avanzando in prossimità del bordo. Qui ha preso in bano una ciotola contenente dell’acqua con all’interno la tipica conchiglia battesimale, utilizzata dal chiesa cattolica per versare l’acqua santa sul capo dei battezzandi.

Messosi in ginocchio di fronte al pubblico, Achille ha sollevato sulla sua fronte la conchiglia, facendo scendere dell’acqua sulla sua fronte, mentre il coro ripeteva la parola “Domenica”, il titolo della sua canzone, alle sue spalle.

Prima della sua esibizione, Achille ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram. Anche in queste immagini i riferimenti al mondo religioso sono evidenti, con croci, ceri, rosari e musiche da organo.