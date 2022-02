Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan tra baci e abbracci al Grande Fratello Vip: il romantico incontro

Grande Fratello

Biagio D'Anelli sorprende Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip. Dopo una settimana di quarantena, l'ex Vippone la riabbraccia in puntata in una romantica cornice.

Romantica sorpresa per Miriana Trevisan nella Casa del Grande Fratello Vip. La concorrente ritrova infatti l’ex coinquilino Biagio D’Anelli, con il quale ha condiviso una parte di esperienza nel reality e creato una complicità evidente. Nella “nave dell’amore” i due si incontrano e si scambiano sorrisi e lunghi baci, con le dichiarazioni di Biagio che sciolgono la showgirl: “Voglio solo te“.

Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan: romantico incontro al GF Vip

Al Grande Fratello Vip la “nave dell’amore” della Casa di Cinecittà riserva una bellissima sorpresa per Miriana Trevisan. Nella puntata di questa sera la showgirl viene invitata da Alfonso Signorini a raggiungere la romantica cornice della “love boat” per un incontro inaspettato.

A sorprenderla, dopo essersi sottoposto ad una settimana di quarantena come da protocollo anti-Covid, c’è il suo Biagio D’Anelli, eliminato dal gioco diverse settimane fa.

In una romantica cornice allestita ad hoc, piena di palloncini a forma di cuore, l’ex Vippone riabbraccia Miriana e la riempie di baci ed abbracci. A seguire ammette: “Sono entrato in questa Casa che ho fatto, secondo me, in un primo momento, l’errore più grande: trarre delle conclusioni su una persona che non conoscevo.

Ne abbiamo parlato, abbiamo discusso a livello costruttivo“.

Biagio D’Anelli e la dichiarazione a Miriana: “Voglio solo te“

Biagio D’Anelli ammette di essersi invaghito di Miriana già nei primi giorni di permanenza in Casa: “30 giorni possono sembrare pochi, ma devo dirti una cosa: quel maledetto Cupido già dal decimo giorno mi ha fregato“. E si sbilancia con una dichiarazione al miele: “Volevo concludere dicendo una cosa: l’amore ha tante sfaccettature, c’è l’amore libero… Però io sono tradizionalista e voglio solo te“.

Il loro incontro riceve dallo studio gli applausi del pubblico e anche Alfonso Signorini interviene per parlare con la coppia.

La showgirl, che da tempo aveva desiderato riabbracciare D’Anelli, ringrazia il conduttore e il GF Vip per l’opportunità: “Sono molto felice, grazie“.

Signorini a seguire invita Miriana a rientrare in casa, mentre Biagio D’Anelli rimane nella “nave dell’amore” e riceve dal conduttore un’importante aggiornamento: potrà rimanere in Casa, in compagnia della Trevisan, sino a domattina. Per la coppia, dunque, è ancora tempo di rimanere insieme anche se solo per poche ore.