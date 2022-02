Cane salva la vita al padrone ferito gravemente guidando i soccorsi sul luogo dell’incidente

Good News

Un cane ha salvato il padrone e un altro passeggero gravemente feriti, guidando i soccorsi nel luogo in cui i due avevano avuto un incidente. Il suo intervento è stato importantissimo per mettere in salvo le due persone. I soccorritori hanno raccontato nel dettaglio e con grande emozione la vicenda.

Cane salva la vita al padrone dopo un incidente: il suo aiuto

È avvenuta nel confine tra il New Hampshire e Vermont, la storia incredibile con protagonista un amico ed eroe a 4 zampe. Il a inizio gennaio, alle 22:00 circa è successo l’incredibile. Come riportato in un post su Facebook della polizia del New Hampshire, un cane ha salvato la vita di due esseri umani.

L’agente di polizia di servizio quel giorno, Trooper Sandberg, si è ritrovato davanti un cane, che sappiamo chiamarsi Tinsley. L’Associated Press, agenzia di stampa internazionale, riporta che inizialmente il pensiero è stato che si trattasse di un cane smarrito o abbandonato.

Il cane, evidentemente agitato, si comportava però in modo strano. “Il cane stava cercando di mostrare loro qualcosa” ha riferito il tenente Daniel Baldassarre a WMUR-TV, stazione televisiva affiliata alla ABC. A quanto pare, l’animale si muoveva come se volesse dire e mostrare qualcosa agli agenti.

“Continuava a cercare di allontanarsi da loro ma non scappava del tutto. Era una specie di, ‘Seguimi. Seguimi’” ha spiegato.

Uomo fa un incidente e il cane gli salva la vita: la vicenda

Lo strano comportamento del cane da pastore ha insospettito gli agenti che alla fine hanno deciso di assecondarlo seguendolo. Presto gli agenti hanno scoperto di aver fatto la scelta giusta.

Tinsley infatti li aveva guidati verso il luogo di un incidente. Gli agenti si sono ritrovati ad un certo punto nell’incrocio tra due strade, dove si trovava una parte di guard-rail visibilmente danneggiata.

Guardando poi in basso oltre il bordo della strada hanno appreso cosa fosse successo.

Nell’incidente erano stati coinvolti il padrone di Tinsley e un altro passeggero. I due erano stati sbalzati fuori dal camioncino che si era ribaltato ed erano gravemente feriti. L’intervento del cane ha certamente salvato la vita dei due, facendo intervenire tempestivamente i soccorsi, altri agenti di polizia e vigili del fuoco.