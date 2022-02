Capodanno cinese 2022, inizia l’anno della Tigre d’Acqua: come sarà e qual è il significato

Oroscopo

Oggi cade la seconda Luna nuova dopo il solstizio d’inverno, nel segno dell’Acquario, e per il calendario cinese è l’inizio di un nuovo anno. Si apre così il capodanno cinese nel segno della Tigre d’Acqua Yang. Ecco che cosa significa e cosa possiamo aspettarci da questo nuovo inizio.

Capodanno cinese, inizia l’anno della Tigre d’Acqua: cosa significa

Il capodanno cinese è legato alla Luna nuova in Acquario e per questo motivo può cadere in una data compresa tra il 20 gennaio e il 20 febbraio. Quest’anno la celebrazione è avvenuta il 1° febbraio e segna l’inizio dell’anno della Tigre d’Acqua Yang.

Il calendario cinese è di tipo lunisolare e perciò è fortemente connesso ai cicli della Luna. In particolare, ogni anno si lega a un segno lunare, rappresentato da uno dei 12 animali che risposero all’appello di Buddha prima della sua dipartita. Si tratta del topo, del bue, della tigre, del coniglio, drago, serpente, cavallo, capra, scimmia, gallo, cane e maiale. Questi segni lunari sono legati a uno dei 5 elementi (metallo, terra, fuoco, acqua e aria) e una delle 2 polarità (yin e yang). Il 2020 era stato l’anno del Topo di metallo yang, caratterizzato da grandi sconvolgimenti, mentre il 2021 è stato l’anno del Bue di metallo yin, un segno di grande lavoro da compiere.

Come si prospetta il 2022?

È l’anno della Tigre d’Acqua: cosa succederà e cosa possiamo aspettarci

Il 2022 è l’anno della Tigre d’Acqua Yang, legato quindi a un animale fiero e coraggioso, che invita a conquistare le nostre paure e a non avere timore di sognare in grande. Anche per i segni dell’astrologia occidentale quest’anno può rappresentare una spinta a conseguire obiettivi importanti. La tigre è anche caratterizzata da un’incrollabile pazienza e dalla capacità di individuare il momento migliore per acchiappare la propria preda.

Quest’anno, la presenza dell’elemento Acqua rafforza il lato più intuitivo della tigre, dotata di un acuto sesto senso e capace di cogliere i dettagli più invisibili dell’ambiente che la circonda. Dopo due anni di Metallo, dunque di rigidità e di tagli drastici, l’Acqua rimette al centro le emozioni, può invitare a seguire il flusso degli eventi e a ricercare la solidità delle fondamenta. Quello che si prospetta è quindi un anno improntato alle emozioni, alla creatività e all’imprevedibilità, per raggiungere risultati mai conseguiti prima d’ora, ma anche all’etica e all’umanità.

Potrebbe essere il momento della riscoperta dei propri valori più profondi e della loro diffusione nel mondo.