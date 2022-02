Dargen D’Amico, rapper e produttore discografico, chi è: carriera, vita privata e curiosità

Gossip

La musica è uno dei più forti strumenti di comunicazione esistenti, capace di creare ponti tra generazioni, accorciando le distanze che ci separano dal resto del mondo. Messaggero di questa concezione è sicuramente Dargen D’Amico, prossimo alla partecipazione al Festival di Sanremo. Eclettico e talentuoso, il rapper ha saputo destreggiarsi professionalmente, anche durante i mesi di pandemia, sottolineando ancora una volta, quanto la musica sia messaggera di forza e coraggio.

Gli esordi di D’Amico: amicizie importanti e primi successi di gruppo

Dargen D’Amico, nome d’arte di Jacopo D’Amico, nasce a Milano il 29 novembre 1980 e attualmente ha 41 anni.

La sua passione per la musica, nello specifico rap, lo porta giovanissimo a partecipare a gare di freestyle con il soprannome di Corvo d’Argento. Proprio all’interno di queste competizioni, conosce e stringe legami di amicizia con Gué Pequeno e Jake La Furia, con cui fonda il gruppo Sacre Scuole. Due anni dopo la pubblicazione dell’ unico album 3 MC’s al cubo, il gruppo si scioglie e Dargen prosegue la sua carriera da solista.

Dargen D’Amico e la carriera da solista

Il primo album di D’Amico, Musica senza musicisti (2006) segna l’ascesa dell’artista verso una strada costellata di successi e trionfi e viene pubblicato dall’etichetta discografica fondata dallo stesso Dargen.

Intanto diventa anche compositore e scrive alcuni testi per l’album Figli del caos dei Two Fingerz. Nel 2008 escce il nuovo album di D’Amico dal titolo Di vizi di forma virtù, nel 2010 collabora con il noto rapper Fabri Fibra nei brani Festa festa e Insensibile e successivamente lavorerà anche con Fedez. Il terzo e quarto album del cantante escono rispettivamente nel 2017 e nel 2019, facendosi spazio all’interno del panorama musicale.

I progetti futuri di Dargen e la partecipazione al Festival di Sanremo

Durante la pandemia l’artista offre la sua voce al podcast CTRFD, all’interno del quale narra e spiega la storia del genere rap, dalle origini fino ai giorni nostri.

È autore del brano Chiamami per nome presentato da Fedez e Francesca Michielin a Sanremo nel 2021, ma Dargen è uno dei protagonisti della competizione nel 2022 con il suo singolo intitolato Dove si balla. Il programma che andrà in onda dal 1 al 5 febbraio di quest’anno ha già attirato l’attenzione degli appassionati e i fan del noto rapper non vedono l’ora di tifare per lui e sostenerlo in questa avventura.

Dargen D’Amico amante della privacy: la vita privata

Della vita privata e degli amori dell’artista si sa ben poco, data la sua estrema riservatezza, che protegge con forza e determinazione.

Alcune voci affermano che il cantante sia attualmente single, ma non ci sono fonti abbastanza certe per poter confermare tale notizia. Dargen è molto attivo sui social e, anche grazie a questi, riesce ad entrare in contatto con i suoi fan, in maggior parte giovanissimi, che crescono a vista d’occhio, tanto che attualmente i follower sui social sono quasi 59mila.

