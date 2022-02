Delia Duran e Soleil Sorge: eletta la preferita del Grande Fratello Vip e prima candidata per la finale

Grande Fratello

Al Grande Fratello Vip i verdetti del televoto iniziano a farsi decisamente seri: a un mese e mezzo dalla tappa finale, è stato infatti eletto il primo papabile candidato per la finalissima del 14 marzo. In lizza Giucas Casella e le acerrime nemiche Soleil Sorge e Delia Duran, e sono proprio le due concorrenti a sperare sino all’ultimo. Entrambe raggiungono lo studio e apprendono da Alfonso Signorini l’attesissimo esito.

GF Vip, si pensa già alla finale: il primo importante verdetto

Il 14 marzo è la data da segnare sul calendario per la finalissima del Grande Fratello Vip, in quella che sta diventando l’edizione più lunga nella storia del reality.

E di conseguenza, a un mese e mezzo dalla tappa finale, ogni verdetto può pesare come un macigno e portare a incredibili colpi di scena. Uno di questi è quello che viene annunciato da Alfonso Signorini nella diretta di questa sera. Nella scorsa puntata il conduttore ha infatti aperto un televoto importantissimo, per il quale il pubblico ha votato sino ad ora: eleggere il primo papabile candidato per la finale.

In lizza tre volti di spicco di questa edizione: Giucas Casella, Soleil Sorge e Delia Duran. L’illusionista, di recente protagonista di una sfuriata contro Nathaly Caldonazzo in salone, è tenuto a reggere il confronto di due super donne della Casa.

Per via dell’affaire Alex Belli entrambe non si sono mai amate e l’antipatia è reciproca, ma per una di loro questa sera potrebbero spalancarsi – o quasi – le porte della finale.

Delia Duran è la preferita del pubblico, nonché candidata per la finale

Alfonso Signorini annuncia ai tre Vipponi l’importanza di questo televoto, senza però svelare il motivo legato alla volata verso la finalissima. Il primo concorrente fuori dai giochi è Giucas Casella, che viene invitato a rimanere in Casa.

Mentre a scontrarsi per ottenere lo scettro di favorita del pubblico sono proprio Delia Duran e Soleil Sorge. Per rendere l’atmosfera di questo verdetto ancor più elettrizzante, il conduttore invita le due concorrenti a raggiungerlo in studio per scoprire l’esito del televoto.

In studio Soleil Sorge e Delia Duran vengono messe a confronto con il comunicato di Alfonso Signorini: “Il pubblico ha deciso che tra Delia e Soleil la Vip che può tornare nella Casa è Soleil“. Soleil Sorge fa così rientro in Casa, ma non da favorita. Perché il conduttore, occhi negli occhi con Delia, le annuncia che in realtà lei è risultata la preferita del pubblico, nonché prima candidata per la finale del 14 marzo.

La modella esplode di gioia in studio, per poi tornare in Casa.