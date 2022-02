Fiorello al Festival di Sanremo: il divertente ingresso e la standing ovation per Sergio Mattarella

TV e Spettacolo

La sua presenza è rimasta un’ipotesi per un anno intero, ma ora non ci sono più dubbi: Fiorello sarà anche quest’anno un elemento chiave del Festival di Sanremo. Il suo ingresso è stato architettato nel dettaglio, con un ironico siparietto che ha scatenato le risate dei presenti nel teatro dell’Ariston.

Fiorello al Festival di Sanremo: lo scherzo all’amico Amadeus

Fiorello ha fatto il suo ingresso sul palco di Sanremo, ma prima ha chiesto al suo amico di sempre Amadeus di rendersi protagonista di un divertentissimo momento televisivo. Sul palco sono stati infatti recapitati dei cartoncini contenenti alcune frasi che il conduttore ha dovuto leggere fra le risate del pubblico.

Il comico ha esordito definendosi il suo “ex amico” e lo ha invitato a preparare al meglio l’atmosfera per il suo ingresso. Amadeus ha letto tutte le indicazioni preparate per lui, per poi passare alla lettura del gobbo, inquadrato dalle telecamere presenti nel teatro, che hanno così svelato uno dei molti “dietro le quinte” della kermesse.

A presentazione conclusa, l’attenzione si è spostata all’ingresso del teatro dell’Ariston. Qui le telecamere hanno ripreso Fiorello in attesa con le braccia conserte, occhiali da sole e mascherina nera.

In mano uno strumento ormai riconoscibile per tutti: un termometro per misurare a distanza la temperatura corporea.

Fiorello fa il suo ingresso nel teatro dell’Ariston: lo sketch al Festival di Sanremo e la standing ovation per Mattarella

Termometro “a pistola” alla mano, Fiorello è entrato con passo svelto nella sala principale del teatro. Il comico indossava un lungo capotto scuro, che ha reso ancora più particolare il suo ingresso. Sulle note di una musica di grande effetto, ha camminato fra il pubblico, misurando di tanto in tanto la temperatura corporea. Arrivato ai piedi del palco, ha controllato anche quella del direttore d’orchestra e, dopo essersi tolto il cappotto, ha salutato l’amico, o meglio “ex amico“.

“Io non ci volevo stare qua. Io volevo essere a casa con la copertina di pile” ha dichiarato fingendosi polemico. Rivolgendosi poi ad Amadeus, Fiorello lo ha implorato di rinunciare alla conduzione della prossima edizione del Festival e ha quindi iniziato a parlare della serata.

Dopo aver passato in rassegna i nomi di alcuni dei cantanti previsti per la serata, Fiorello ha deciso di “strizzare l’occhio” anche all’attualità politica. Rivolgendosi al pubblico, il comico ha infatti chiesto a tutti di unirsi a lui in un coro in onore del rieletto Presidente della Repubblica.

Fiorello e i presenti in sala hanno quindi urlato il nome di Sergio Mattarella, applaudendo e generando una vera e propria standing ovation.