Gianni Morandi al Festival di Sanremo 2022: Apri tutte le porte, il testo completo della canzone in gara

Gianni Morandi torna a Sanremo in qualità di cantante in gara con il brano Apri tutte le porte. Scopri il testo della canzone scritta dall'amico Jovanotti e con chi salirà sul palco dell'Ariston durante la serata delle cover.

L’eterno ragazzo della musica italiana torna in gara al Festival di Sanremo a ben 50 anni dall’esordio nella competizione canora per eccellenza. L’artista bolognese torna a calcare il palco dell’Ariston dopo averlo calpestato anche in qualità di conduttore nelle edizioni 2011 e 2012. Per la grande occasione Gianni Morandi prende parte alla gara con Apri tutte le porte, pezzo scrittogli dall’amico Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti. Il testo della canzone e scopri cosa interpreterà il cantante nella serata delle cover.

Apri tutte le porte: il testo completo della canzone di Gianni Morandi

Per Gianni Morandi la 72esima edizione del Festival di Sanremo è l’occasione di celebrare la sua lunga ed eterna carriera a ben 50 anni dall’esordio sul palco del Teatro Ariston.

L’attesa stava anche per giocargli un brutto scherzo quando sui ha svelato una brevissima parte del suo pezzo ma dopo aver risolto il disguido è pronto ad esibirsi sulle note di Apri tutte le porte, il brano scritto da Jovanotti e presentato in anteprima su Tv Sorrisi e Canzoni. Leggi il testo del brano:

A forza di credere che il male passerà

Sto passando io

E lui resta

Mi devo trascinare presto fuori di qua

Dai miei pensieri pigri nella testa

Fare qualcosa

Oppormi all’inerzia e alla sua forza

Che rammollisce il corpo mio da dentro

Mantenendo rigida la scorza

Ogni giorno mi sveglio e provo

A dire questo è un giorno nuovo

Se funziona o no non lo so forse sì

Vai così vai così vai così vai così

Stai andando forte

Apri tutte le porte

Gioca tutte le carte

Fai entrare il sole

Stai andando forte

Apri tutte le porte

Brucia tutte le scorte

Fai entrare il sole

L’abitudine è una brutta bestia

Un parassita che lentamente infesta

Tutto quanto fino a prendere il potere

E non riesci più a reagire

Ogni giorno mi sveglio e provo

A dire questo è un giorno nuovo

Lo esplorerò

Partendo da ora e da qui

Vai così vai così vai così vai così

Stai andando forte

Apri tutte le porte

Gioca tutte le carte

Fai entrare il sole

Stai andando forte

Apri tutte le porte

Brucia tutte le scorte

Fai entrare il sole

Apri tutte le porte

Fai entrare il sole

Apri tutte le porte

Fai entrare il sole

Apri tutte le porte

Fai entrare il sole

Apri tutte le porte

Fai entrare il sole

E quando il sole non c’è

Lo cerco dentro di me

Se tu mi guardi una volta

Mi basta per ore

E quando il sole va via

Se tu mi fai una magia

Sento tornare l’amore

Amore amore

Gianni Morandi e la quarta serata del Festival

La scelta di Gianni Morandi per la serata dedicata alle cover è una scelta sorprendente ed accattivante che lo metterà al fianco del dj e producer Mousse T in un medley che intende sorprendere tutti.