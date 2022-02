Giovanna Civitillo in prima fila al Festival di Sanremo 2022: la storia d’amore con Amadeus

TV e Spettacolo

Giovanna Civitillo e Amadeus stanno insieme da vent’anni, si sono sposati due volte e hanno un figlio. In passato lei ha lavorato come ballerina per molte trasmissioni in tv.

Giovanna Civitillo e Amadeus hanno iniziato la loro relazione quasi vent’anni fa. Il conduttore e l’ex ballerina sono una coppia molto amata dal pubblico, che ha avuto modo di farsi conoscere ancora di più grazie al Festival di Sanremo.

Giovanna Civitillo e Amadeus: l’incontro, il figlio e i matrimoni

Giovanna e Amadeus si sono conosciuti nel 2002, lavorando al programma televisivo L’eredità. Amadeus è stato, come noto, ideatore e conduttore del format dal 2002 al 2006, mentre Civitillo è stata, per lo stesso periodo, ballerina e valletta all’interno del programma.

Nel 2003, i due hanno cominciato una relazione.

Nel 2009 è nato il figlio José Alberto e, lo stesso anno, Giovanna Civitillo e Amadeus si sono sposati con rito civile. Dopo aver ottenuto l’annullamento del primo matrimonio del conduttore televisivo, i due si sono sposati anche in una piccola chiesa a Roma nel 2019.

Giovanna Civitillo, l’amore per la danza e per Amadeus

Giovanna Civitillo ha studiato danza fin da piccolissima, frequentando corsi sia di danza classica che di moderna. Ha iniziato a lavorare in televisione come ballerina nel 1996, partecipando a programmi Rai e Mediaset, come ad esempio Fantastica italiana (1997), Carràmba!

Che sorpresa (1998), Beato tra le donne (1999), Domenica in (2001).

Proprio a Domenica In, in una recente intervista, Giovanna Civitillo ha ricordato come è iniziata la storia con il celebre conduttore televisivo. Per Amadeus pare essere stato un colpo di fulmine: le ha scritto un biglietto che le ha fatto consegnare da un assistente, poi c’è stato il primo appuntamento e, al secondo, il bacio.

Giovanna Civitillo e la fine della sua carriera televisiva

In passato, Giovanna Civitillo avrebbe dichiarato: “Incontrare Ama è stata la fine della mia carriera televisiva“. La ex ballerina avrebbe poi chiarito che l’incontro con il conduttore le avrebbe sì stravolto la vita, “ma in meglio”.

Giovanna avrebbe infatti lasciato la sua carriera da ballerina televisiva per dedicarsi alla famiglia e, sebbene non sarebbe stato semplice rinunciare a qualcosa che le stava così a cuore, oggi si direbbe felice e senza rimpianti. Il suo sogno, secondo quando dichiarato a Mara Venier, era quello di “costruire una bella famiglia”. Ciononostante, Giovanna ha ammesso anche di sentirsi particolarmente malinconica quando si reca a teatro e ricordando il suo passato da ballerina ha ammesso: “al momento degli applausi piango“.

Giovanna Civitillo e Amadeus: dove vivono

Amadeus e Giovanna Civitillo vivono a Milano, nel quartiere City Life, e hanno un cane, Kira, un Boston Terrier. I due condividono anche un profilo Instagram dove pubblicano scatti della loro vita quotidiana e della famiglia.