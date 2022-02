Massimo Ranieri: chi è il celebre cantante napoletano che parteciperà nuovamente a Sanremo

Gossip

Massimo Ranieri è una delle personalità più note della scena musicale italiana. Conosciuto anche all’estero, la sua carriera, in realtà, spazia al di fuori dell’ambito musicale, è infatti noto anche come attore e presentatore televisivo.

Tutte le volte a Sanremo di Massimo Ranieri

Come possiamo leggere nella sua biografia su massimoranieri.it, Massimo Ranieri (nome d’arte di Giovanni Calone) nasce a Napoli il 3 maggio 1951. Quinto di otto figli, a soli 13 anni avrebbe inciso il suo primo disco, con lo pseudonimo Gianni Rock, e sarebbe partito per un tour a New York come spalla di Sergio Bruni. A 15 anni avrebbe adottato il nome Massimo Ranieri, partecipando con l’amore è una cosa meravigliosa a Canzonissima, quell’anno chiamato Scala Reale.

Nel 1968 vi sarebbe stata la sua prima partecipazione a Sanremo, in coppia con i Giganti, con il brano Da bambino. Nel 1969 avrebbe partecipato nuovamente a Sanremo, questa volta in coppia con Orietta Berti, con Quando l’amore diventa poesia. In quello stesso anno sarebbero usciti alcuni dei suoi brani più celebri, quali Rose rosse e Se bruciasse la città. Ma Massimo è l’autore di numerose canzoni importanti per la musica italiana, tra cui O surdato nnammurato.

Nel corso degli anni, Massimo Ranieri ha accumulato numerosi premi per brani, album e performance. Nel 2022 ci sarà un suo ritorno inaspettato, parteciperà, infatti, per la settima volta al Festival di Sanremo.

Massimo Ranieri e il cinema

Nel 1969, Massimo Ranieri vede il suo debutto sul grande schermo, con Metello, film per cui inciderà il tema portante, ideato da Ennio Morricone.

Per il suo ruolo nel film, vince numerosi premi, tra cui un David di Donatello. Successivamente la sua carriera attoriale prosegue, ed interpreta un ruolo ne La Sciantosa, al fianco di Anna Magnani. Reciterà poi, ancora, in numerosi film, quali Salvo D’Acquisto ed il comico la patata bollente, al fianco di Renato Pozzetto.

Massimo Ranieri, però, ha spesso recitato anche a teatro, e ha lavorato, seppur raramente, come doppiatori. Tra i suoi doppiaggi più celebri vi è quello del gobbo di Notre Dame, come voce di Quasimodo.