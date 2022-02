Matteo Berrettini a Sanremo 2022: chi è la fidanzata del tennista ospite nella prima serata del Festival

TV e Spettacolo

Matteo Berrettini è al Festival di Sanremo come ospite voluto da Amadeus. Il tennista condivide la passione per il suo sport con la fidanzata Ajla, conosciuta nel 2019.

Matteo Berrettini è uno degli ospiti scelti da Amadeus, conduttore e direttore creativo del Festival di Sanremo, per la prima serata della kermesse. Nell’ultimo anno, ha ottenuto grande successo fra il pubblico appassionato di tennis e non solo. In molti hanno fatto il tifo per lui nelle sue competizioni internazionali. Fra i suoi fan c’è però anche una persona per lui molto speciale: la sua fidanzata Ajla.

Matteo Berrettini, chi è la fidanzata Ajla Tomljanovic

Matteo Berrettini è fidanzato dal 2019 con Ajla Tomljanovic, come lui tennista. Classe 1993, Ajla è nata a Zagabria ed è figlia di uno sportivo.

Suo padre Ratko è infatti un campione europeo di pallamano. Sua madre si chiama invece Emina e ha origini bosniache. Ajla ha iniziato a praticare sport ad appena 6 anni. Il tennis sarebbe stato da subito una grande passione. Come Matteo, anche lei ha preso parte a importanti competizioni sportive. Nel 2014 ha vinto il torneo Roland Garros, battendo la terza campionessa al mondo Agnieszka Radwanska.

Qualche tempo fa, Ajla è stata intervistata da Fanpage, che le ha posto alcune domande sull’inizio della sua relazione con Berrettini. “Come è iniziata la nostra storia? Ci siamo conosciuti, abbiamo iniziato a passare del tempo insieme… Di solito si comincia così, no?

” ha dichiarato senza rivelare nulla di più.

Matteo Berrettini e l’amore per la fidanzata Ajla: come l’ha conquistata

Mentre Ajla ha preferito non condividere pubblicamente il racconto della sua storia d’amore con Matteo Berrettini, il tennista ha accettato di svelare qualcosa di più su di loro.

In un’intervista de La Gazzetta dello Sport, ha infatti ammesso: “Non è stato facile conquistarla, in quel periodo ho dovuto lottare più fuori dal campo che dentro al campo”.

La coppia ha trascorso insieme tre mesi durante la pandemia da Covid-19.

“Ci siamo anche allenati insieme“ ha spiegato Berrettini, osservando però come non sempre sia stato semplice per loro. “Ognuno ha la sua mentalità” ha infatti commentato il tennista. “Io vivo l’allenamento in modo più rilassato, lei è un po’ troppo seria e quando scherzavo troppo si arrabbiava. Queste cose ci hanno fatto crescere tanto“ ha fatto sapere.