Monica Hill : chi è la cantante nell’Harlem Gospel Choir ex allieva di Saranno Famosi (Amici di Maria de Filippi)

TV e Spettacolo

Stringe sempre di più il conto alla rovescia per il Festival di Sanremo e il pubblico è curioso di sapere quali sorprese ha in serbo per loro il direttore artistico della kermesse musicale, Amadeus. Molti quest’anno i big su cui si ripongono grandi aspettative e tra questi c’è anche Achille Lauro, che avrebbe in programma si salire sul palco dell’Ariston con Monica Hill, celebre corista dell’Harlem Gospel Choir.

Monica Hill, da Saranno Famosi all’Harlem Gospel Choir

La cantante è originaria di San Marino e ha esordito sul piccolo schermo nel lontano 2002 nel programma di Canale 5 Saranno Famosi (lo stesso anno in cui ha vinto Dennis Fantina).

Dopo la sua partecipazione al talent la donna ha intrapreso una brillante carriera musicale; è stata infatti anche al fianco del maestro Demo Morselli nel programma Buona Domenica.

Successivamente ha anche partecipato al World Tour nei panni di corista, ruolo che oggi le vale l’apparizione a Sanremo con l’Harlem Gospel Choir. Non è però la prima volta che l’artista calca il prestigioso palco dell’Ariston; nl 2016 infatti ha già partecipato alla kermesse come corista per Laura Pausini.

Monica Hill, vita privata della corista

Per quanto riguarda la vita privata di Monica Hill, il noto portale Fanpage, riporta che è sposata con Andrea Morelli, chitarrista del cantante Cesare Cremonini.

La coppia è convolata a nozze nel 2011 (cerimonia a cui hanno partecipato anche molti nomi noti dello spettacolo tra cui Beppe Vessicchio, Demo Morselli, Dennis Fantina e lo stesso Cremonini).

Monica e Andrea non hanno avuto figli, ma non per scelta; come riporta Fanpage, nel corso di un’intervista per San Marino RTV, la cantante ha spiegato: “Non ho figli perché non ne ho potuti avere. Spesso quando una donna sceglie di fare il lavoro che faccio io che ti porta in giro e non ha figli, la gente si sente autorizzata a dire che è stata preferita la carriera – ha rivelato la Hill – Può essere, e questa cosa va rispettata, ma non è il mio caso.

Io li ho cercati in tutti i modi ma purtroppo non è successo. Questo mi ha fatto soffrire“.