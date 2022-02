Mozziconi di sigaretta, quanto inquinano e quanti ne buttiamo ogni anno in Italia: i dati allarmanti

Sostenibilità

Ogni anno sono miliardi i mozziconi di sigaretta che finiscono dispersi nell’ambiente e nel mare, depositandosi sulle spiagge e provocando danni incalcolabili agli ecosistemi. Ecco quali sono i dati dell’Italia e qual è il comportamento dei fumatori nel resto del mondo.

Mozziconi di sigarette, quanti ne buttiamo ogni anno: i danni sull’ambiente

Ogni anno in Italia finiscono nell’ambiente almeno 14.000.000.000 mozziconi di sigarette. Nelle spiagge del nostro Paese ne sono stati raccolti ben 5.000.000 sotto gli ombrelloni. Nel mar Mediterraneo, come riferisce Marevivo, il rifiuto principale non è la plastica, bensì sono proprio i mozziconi di sigarette, che costituiscono il 40% dei rifiuti presenti nelle acque.

Per confronto, le bottiglie di plastica si attestano al 9,5%, i sacchetti di plastica al’8,5% e le lattine di alluminio al 7,6%. I mozziconi di sigaretta costituiscono dei veri e propri pericoli ecologici perché presentano filtri in acetato di cellulosa non biodegradabili, che si frammentano in microplastiche e inquinano per sempre le acque del Mediterraneo, provocando danni pesantissimi per gli ecosistemi marini. In particolare, le sostanze che compongono i mozziconi di sigaretta vengono ingerite da pesci, tartarughe e uccelli marini che li scambiano per cibo.

Dove finiscono le sigarette una volta fumate: il comportamento dei fumatori

I mozziconi di sigaretta sono anche il principale rifiuto che caratterizza le spiagge italiane, abbandonato dai fumatori oppure riportato sulla terraferma dalle correnti. In tutto il mondo si stima che siano 6.000.000.000.000 le sigarette fumate ogni anno, di cui 4.500.000.000.000 mozziconi si riversano nell’ambiente.

Secondo un’indagine a cura di JustOnEarth, oltre il 50% delle sigarette viene fumata fuori casa. Di questa percentuale, appena il 30% viene gettata negli appositi cestini dai fumatori.

Il restante 70% è buttato a terra ed è responsabile dell’inquinamento ambientale. Dall’indagine è anche emerso come più dell’80% dei cittadini smaltisca in modo corretto le altre tipologie di rifiuti, mentre appena il 39,5% dei fumatori smaltisce correttamente le sigarette. Molto spesso infatti i mozziconi vengono buttati a terra, dentro i tombini, al di fuori dei cestini e naturalmente nelle spiagge.