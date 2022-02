Noemi, chi è: esordi, carriera da X Factor alle sei volte al Festival di Sanremo e vita privata

Gossip

Noemi e la passione per la musica ereditata in famiglia, la laurea in Dams, X Factor e le collaborazioni più importanti, l'esperienza come giudice a The Voice, Sanremo e il matrimonio.

Noemi, nome d’arte di Veronica Scopelliti, è una cantautrice italiana molto apprezzata per la sua voce graffiante ed il suo animo rock. Nasce a Roma il 25 Gennaio 1982 e dalla sua famiglia, dal padre Armando in particolare, eredita una forte passione per la musica e per il canto. Impara già da bambina a suonare il pianoforte e la chitarra, strumenti che l’hanno sempre accompagnata nelle sue performance. Più avanti Noemi frequenta l’Università laureandosi a pieni voti e diventando dottoressa in DAMS, desiderosa di fare dell’arte il suo mestiere.

Gli esordi di Noemi e X Factor

Nel 2009 Noemi partecipa alla seconda edizione italiana di X Factor, sotto la guida del suo coach: Morgan.

Da quel momento in poi, pur non conquistando la vittoria, diventerà una delle cantanti italiane più note ed apprezzate dei nostri giorni. Nel corso della sua carriera la cantautrice colleziona collaborazioni importanti: Fiorella Mannoia, Vasco Rossi, Fabrizio Moro, Fedez, Zucchero, Emma Marrone, Loredana Bertè, Claudio Baglioni, Gianluca Grignani, Irene Grandi, Malika Ayane e tanti altri. Dal 2013 al 2015 la vediamo ancora in tv in veste di giudice a The Voice of Italy al fianco di Raffaella Carrà, Piero Pelù e J-Ax e nel 2019 alla seconda edizione di Sanremo Young.

Nel 2020 Noemi si impegna, con altri artisti, nell’incisione del brano Ma il cielo è sempre più blu a supporto della Croce Rossa nel grave periodo della pandemia.

Noemi e le sei volte al Festival di Sanremo

Noemi sale per la prima volta sul palco dell’Ariston nel 2010 con il brano Per tutta la vita conquistando il quarto posto nella classifica finale e successivamente nel 2012 con Sono solo parole al terzo posto. Ancora nel 2014 la cantante partecipa con Bagnati dal Sole, nel 2016 con La borsa di una donna e nel 2018 con Non smettere mai di cercarmi.

Nel 2021 Noemi gareggia con il brano Glicine e si mostra al pubblico dopo un percorso che la porta ad una trasformazione fisica notevole.

La cantante, bella e talentuosa, lascia tutti senza fiato con i suoi outfit elegantissimi firmati Dolce&Gabbana.

Anche quest’anno Noemi si mette in gioco al Festival di Sanremo con una canzone dal titolo Ti amo non lo so dire. La cantante è molto affezionata a questo palco così prestigioso e si è più volte detta felice ed onorata di poterlo utilizzare per far conoscere la sua musica.

Il matrimonio con Gabriele Greco

Dal 2008 Noemi ha una relazione col musicista Gabriele Greco che entra ben presto a far parte della sua band.

Nel 2018, dopo 10 anni di fidanzamento in cui hanno raggiunto diversi obiettivi lavorativi e di coppia, i due compiono il grande passo e pronunciando il fatidico “Sì!” diventano ufficialmente marito e moglie. Nonostante la cantante abbia parlato con gioia del suo matrimonio, i due non amano mostrarsi con scatti particolari sui social, mantengono quindi una certa riservatezza.