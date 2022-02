Noi trama, cast e trailer del film in onda martedì 1 febbraio contro la prima serata del Festival di Sanremo

TV e Spettacolo

La proposta di Canale5 per contrastare la prima serata del Festival di Sanremo è costituita dal film in prima visione assoluta dal titolo di Noi. La pellicola horror sbarca per la prima volta in televisione a partire dalle ore 21:30 circa e racconta una storia piena di tensione che gioca sul ruolo dei Doppelgänger, i gemelli o sosia cattivi dei protagonisti che vanno in cerca della loro personale vendetta. Adelaide a trenta anni da un trauma si trova in vacanza a Santa Cruz con tutta la sua famiglia quando fuori dalla porta della loro casa si ritrovano la strana presenza dei loro sosia pronti a fargli vivere un incubo.

La trama completa, il cast e le curiosità della pellicola.

Noi: le curiosità ed il cast del film

Noi (in lingua originale Us) è un film horror uscito nelle sale nel 2019, scritto e diretto da Jordan Peele. Il regista, ed anche apprezzato attore, ritorna a firmare una pellicola dell’orrore dopo aver conquistato la fama mondiale con la direzione dell’altra osannata pellicola horror dal titolo di Scappa – Get Out, che fu in grado di vincere anche un premio Oscar per la migliore sceneggiatura originale.

Ad impreziosire il cast della pellicola nel ruolo della protagonista spicca il premio Oscar Lupita Nyong’O, che ovviamente interpreta anche il suo alter ego maligno.

Al suo fianco si notano anche le interpretazioni degli attori Elisabeth Moss, Anna Diop, Yahya Abdul-Mateen Ii, Kara Hayward, Winston Duke, Cali Sheldon.

Noi: la trama del film in onda su Canale5

Trenta anni prima degli eventi raccontati nel film, la piccola Adelaide si trova in vacanza on i suoi genitori a Santa Cruz quando si allontana ed entra in una casa dei divertimenti, dove incontra una sosia di se stessa nel labirinto degli specchi.

L’evento provoca in lei un grande trauma emotivo che la spronerà ad esprimere le sue emozioni disegnando o cantando.

Dopo trenta anni ritorna nella casa sulla spiaggia della sua famiglia a Santa Cruz questa volta con il marito Gabe Wilson e i loro figli, Zora e Jason. La tranquilla vacanza si trasformerà in un incubo quando la famiglia si troverà di fronte i loro quattro sosia maligni pronti ad ucciderli non si sa per quale motivo. Ad Adelaide il compito di risolvere l’impasse in una escalation di violenza e crudeltà.

